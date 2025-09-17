Innlent

Ók á fimm til sex kyrr­stæða bíla

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Bensínstöð Olís við Rauðavatn.
Fimm til sex kyrrstæðir bílar eru skemmdir eftir að ekið var á þá við bensínstöð Olís við Rauðavatn í morgun. Enginn er alvarlega slasaður.

RÚV greindi fyrst frá. Varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins segir í samtali við Vísi að atburðarásin liggi ekki fyrir. Einstaklingur hafi ekið á fimm til sex kyrrstæða og mannlausa bíla. Hans eigin hafi verið nokkuð skemmdur eftir árekstrana.

Ökumaður hafi verið fluttur á bráðamóttöku Landspítalans til skoðunar en ekki talin alvarlega slasaður. Um er að ræða malaröxlina við bensínstöð Olís á Suðurlandsvegi á leiðinni út úr bænum.

Allt bendir til þess að ökumaður hafi verið að aka í austurátt út úr bænum þegar hann ók utan í bílana.

