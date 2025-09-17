Bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar segir ötullega unnið að því að manna leikskóla bæjarins svo hægt sé að taka inn ný börn. Enn á eftir að ráða tólf starfsmenn svo hægt sé að opna allar deildir leikskólans. Frá því í apríl hafa verið gerðir 15 starfsmannasamningar.
Fjallað var um það í kvöldfréttum Sýnar í gær að foreldrar ungbarna á Seltjarnarnesi væru afar óánægðir með skort á svörum frá bænum um inntöku nýrra barna. Einhverjir hafa þurft að hætta í vinnunni sinni vegna þess að þau fengu ekki pláss fyrir barnið á tilsettum tíma. Foreldrar sögðu í viðtalinu nýjan leikskóla, sem á að opna 2027, ekki laga stöðuna.
Samþykktir Seltjarnarnesbæjar miða við að öll börn á Seltjarnarnesi komist í leikskóla að hausti á því ári sem þau verða tveggja ára. Í skriflegu svari frá bænum um málið segir að staðan sé erfið og hafi verið erfið hvað varðar mönnun í leikskólanum. Leikskóli Seltjarnarness er einn stærsti leikskóli landsins með um 220 börn á þremur starfsstöðvum og tólf deildum. Þar starfa rúmlega 80 manns. Af þeim eru ellefu starfsmenn sem sinna stuðning fyrir börn sem þurfa á sérstuðningi að halda.
Þá kemur fram að frá því í apríl á þessu ári hafi verið gerðir fimmtán ráðningarsamningar til að vega upp á móti fjölda starfsmanna sem fyrirséð var að myndi láta af störfum í sumar. Fyrir sumarlokun hafi legið fyrir að þörf væri á að ráða tólf starfsmenn en í sumar hafi svo sjö bæst við. Í dag sé þörf á að ráða tólf starfsmenn svo allar deildir geti verið opnar.
Samkvæmt svarinu er síðustu daga búið að hafa samband við fjórtán umsækjendur og hafa átta ráðningarviðtöl verið tekin. Bæjaryfirvöld binda vonir við það að það skili sér í að minnsta kosti fimm ráðningum.
Samkvæmt svarinu gera það því tuttugu nýjar ráðningar frá því í vor. Það dugi þó ekki til svo hægt sé að gefa út dagsetningar fyrir upphaf aðlögunar nýrra barna.
„Við erum meðvituð um stöðu foreldra sem bíða eftir plássi og viljum leggja okkur fram við að bæta upplýsingagjöf til þeirra. Það væri mjög ánægjulegt ef einhverjir sem heyra af þessari umfjöllun og eru að leita sér að starfi í góðum leikskóla líti inn á ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar eða setji sig í samband við okkur,“ segir að lokum í svarinu.
Þór Sigurgeirsson bæjarstjóri er vongóður um að þau nái fljótlega jafnvægi í leikskólamálin í bænum. Það hafi verið skóflustunga fyrir nýjan leikskóla í síðustu viku og þegar hann verður tilbúinn bætist við átta deildir. Hann segist vona að nýir kjarasamningar kennara muni hjálpa við ráðningar.
„Við erum með æðislegt starfsumhverfi og leikskólastarfsfólk í fremstu röð. Það er mikil starfsánægja þannig ég auglýsi eftir leikskólafólki sem vill starfa með okkur. Ég er bjartsýnn maður að eðlisfari og miðað við þær umsóknir sem við höfum fengið að undanförnu þá erum við bjartsýn að málið leysist.“
Ofan á mönnunarvandamál segir Þór það einnig hafa reynst bæjaryfirvöldum erfitt þegar Reykjavíkurborg breytti reglum um inntöku í einkarekna leikskóla borgarinnar á þann veg að börnin þurfi að hafa lögheimili í Reykjavík til að sækja þjónustuna í Reykjavík. Við það hafi biðlisti lengst hjá þeim og því hafi verið ákveðið að opna nýja deild á leikskólanum til að bregðast við því. Samkvæmt svörum frá bænum er búist við því að hún verði til innan tveggja vikna.
„Það er verið að klára útisvæðið.“
Foreldrar sem voru í viðtali í kvöldfréttum Sýnar í gær gerðu einnig athugasemdir við það að ýmis kosningaloforð Sjálfstæðisflokksins frá því í síðustu sveitarstjórnarkosningum hefðu ekki enn verið uppfyllt.
Í stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins á Seltjarnarnesi fyrir síðustu kosningar var að finna ýmis kosningaloforð sem sneru að leikskóla. Til dæmis að byggja nýjan leikskóla og að koma á fót heimgreiðslum til foreldra frá lokum fæðingarorlofs eða þegar barn nær 18 mánaða aldri. Þá var einnig talað um að tryggja góða mönnun fagmenntaðra og að fyrirsjáanleiki væri í inntöku nýrra barna.
Þór Sigurgeirsson bæjarstjóri segir bæjarstjórn hafa neyðst til þess að halda að sér höndum af fjárhagslegum ástæðum hvað varðar heimgreiðslurnar eftir að mygla greindist í Valhúsaskóla árið 2023. Hann segir Sjálfstæðisflokkinn stefna á að halda þessu á stefnuskrá og hann ætli að koma þessu á á næsta kjörtímabili.
„Við viljum halda áfram með þetta. Það er hálft ár í kosningar og ég stefni á að koma þessu á. Hvort ég nái því á þessu kjörtímabili finnst mér ólíklegt en við stefnum á þetta. Þetta er það sem er að gerast í sveitarfélögunum í kringum okkur.“