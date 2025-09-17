HK og Þróttur áttust við í fyrri viðureign liðanna í undanúrslitum umspils Lengjudeildar karla í fótbolta karla um laust sæti í efstu deild í Kórnum í kvöld. Eftir markalausan fyrri hálfleik opnuðust flóðgáttir í þeim seinni og HK fór með 4-3 sigur af hólmi.
Liðin notuðu fyrri hálfleikinn til þess að þreifa á hvort öðru og hrista úr sér taugaspennuna. Stuðningsmenn liðanna fengu svo eitthvað fyrir peninginn í þeim seinni sem var bæði kaflaskiptur og bráðfjörugur.
Leikmenn Þróttar voru einkar gjafmildir í seinni hálfleiknum en Eiríkur Þorsteinsson Blöndal varð fyrir því óláni að setja boltann í eigið net í upphafi seinni hálfleiksins. Tumi Þorvarsson slapp þá í gegnum vörn Þróttar og framhjá Þórhalli Ísak Guðmundssyni, markverði Þróttara. Tumi ætlaði að finna samherja í vítateignum en hitti fyrir Eirík sem skoraði sjálfsmark.
Skömmu síðar átti Bart Kooistra svo skot að marki Þróttar sem virkaði sárasaklaust og hættulaust. Þórhallur Ísak náði hins vegar ekki að handsama boltann sem lak í netið og staðan skyndilega orðin 2-0 heimamönnum í vil.