Meirihluti vill flugvöllinn áfram í Vatnsmýri Kjartan Kjartansson skrifar 17. september 2025 09:50 Deilt hefur verið um staðsetningu flugvallarins í Vatnsmýri um árabil. Vísir/Vilhelm Rétt rúmur helmingur svarenda í skoðanakönnun Maskínu segist hlynntur því að Reykjavíkurflugvöllur verði í Vatnsmýri til framtíðar. Eldra fólks og landsbyggðarbúar eru mun hlynntari staðsetningunni en yngra fólk og höfuðborgarbúar. Rúmur fimmtungur segist beinlínis andvígur framtíðarstaðsetningu flugvallarins í Vatnsmýri en fjórðungur í meðallagi hlynntur. Lítil breyting hefur orðið á þeim fjölda frá því að Maskína spurði síðast í september í fyrra. Þeim sem segjast hlynntir fjölgar hins vegar um fjögur prósentustig á milli ára. Frá 2013 hefur þeim sem eru hlynntir fækkað um tuttugu prósentustig. Andvígum hefur þó ekki fjölgað í takt við það eða aðeins um fimm prósentustig á þessum tólf árum. Töluverður munur er á afstöðu fólks eftir búsetu. Þannig sögðust 59 prósent landsbyggðarbúa sem tóku þátt í könnuninni hlynnt staðsetningunni en 46 prósent Reykvíkinga og 48 prósent nágrannasveitarfélaga höfuðborgarinnar. Eftir því sem fólk er eldra er það mun líklegra til þess að styðja staðsetningu flugvallarins en það sem er yngra. Aðeins rétt rúmur fjórðungur svarenda í yngsta aldurshópnum 18-29 ára sagðist fylgjandi en 69 prósent svarenda sem eru sextugir og eldri. Fréttir af flugi Reykjavík Reykjavíkurflugvöllur Skoðanakannanir Mest lesið Táningar reka veitingastað: „Maður verður að hafa fyrir lífinu“ Innlent Stöðvarskyldan snýr aftur: Eykur öryggi farþega og neytendavernd Innlent Biðin eftir leikskólaplássi kostaði móður vinnuna Innlent Hildur vill leiða áfram en Guðlaugur loðinn í svörum Innlent „Þegar þú verður ráðherra verður þú að tala af ábyrgð“ Innlent Fráfarandi starfsmaður Sólheima: „Eins og ég sé að sleppa frá einangruðu einræðisríki“ Innlent Ráðast í frekari rannsókn á andláti kvennanna sem létust í Laos Erlent Nennti ekki að tala við „atvinnubetlara“ og sagði henni að fokka sér Innlent Trump fær konunglegar móttökur í Bretlandi Erlent Ekkert bólaði á ræðumanni Innlent Fleiri fréttir Meirihluti vill flugvöllinn áfram í Vatnsmýri Olíuleit geti skipt sköpum fyrir framtíð þjóðarinnar Táningar reka veitingastað: „Maður verður að hafa fyrir lífinu“ Stöðvarskyldan snýr aftur: Eykur öryggi farþega og neytendavernd Hildur vill leiða áfram en Guðlaugur loðinn í svörum „Þegar þú verður ráðherra verður þú að tala af ábyrgð“ Ekkert bólaði á ræðumanni Biðin eftir leikskólaplássi kostaði móður vinnuna Lýsti sjálfsvígshugsunum í pontu Alþingis Hinsegin fólk upplifi óöryggi í strætisvögnum Nennti ekki að tala við „atvinnubetlara“ og sagði henni að fokka sér Afgerandi niðurstaða um þjóðarmorð og óþreyjufullir foreldar á Nesinu Sósíalistar vilja Sönnu burt en hún kveðst koma af fjöllum Fráfarandi starfsmaður Sólheima: „Eins og ég sé að sleppa frá einangruðu einræðisríki“ „Ég veit ekki hversu hátt þarf að öskra orðið þjóðarmorð“ Vildi kynnast Kristjáni en var ítrekað sagt að „fokka sér“ Stöðugildum á vegum ríkis fjölgaði um rúm 500 á síðasta ári Reikna með gosi í lok mánaðar Rændi bíl í Veiðivötnum og ók undir áhrifum af vettvangi Vonar að fólk taki ekki mark á auglýsingum þar sem farið er með rangindi Ótrúlegur árekstur: „Ég sá bara dekk og púströr“ Merki um að gjá í samfélaginu sé að stækka Skýrt að Ísland sé ekki griðastaður stríðsglæpamanna Stjórnvöld ætli að hafa yfirhöndina gagnvart skipulögðum glæpahópum Ísraelar sakaðir um þjóðarmorð og dómsmálaráðherra styður lögregluna í aðgerðum gegn Hells Angels Lokun Sorpu á Dalvegi enn frestað Munu áfram stýra fastanefndunum Fá að halda framkvæmdum áfram í bili Eldur í geymslu í blokk á Selfossi Yfirlæknir gagnrýnir auglýsingu gegn lyfi við RS-veiru Sjá meira