Sextán liða úrslitin í Kviss héldu áfram á laugardaginn þegar Þróttur og Fram mættust í stórskemmtilegu viðureign.
Fyrir hönd Fram voru þau Ragga Gísla og Sigurður Þór Óskarsson. Í liði Þróttar voru þeir Björgvin Franz og Halldór Gylfason.
Ein spurning vakti athygli þegar spurt var um leikstöðuna sweeper í knattspyrnu. Aftasti maður fyrir utan markvörðinn. Einnig er til orð yfir stöðuna á ítölsku sem er sama nafn og bleyjutegund.
Sigurður var ekki lengi giska á Pampers en var einnig að hugsa hvort svarið væri nú Libero. Úr varð nokkuð skrautleg atburðarrás eins og sjá má hér að neðan.