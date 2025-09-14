Innlent

Þjófur fúlsaði við mál­verkunum en tók nóg af bjór

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Pétur Gautur listmálari er með vinnustofu við Snorrabraut.
Brotist var inn í vinnustofu myndlistarmannsins Péturs Gauts um helgina. Gítar, hátalara, nótnastatíf, hljóðnemi og fartölva var á meðal þess sem stolið var.

Berglind Guðmundsdóttir landslagsarkítekt og eiginkona Péturs Gauts greinir frá þessu á samfélagsmiðlum.

Hún segir þjófinn ekki hafa haft smekk fyrir málverkunum á veggjunum en að hann hafi hins vegar fengið sér vel af bjór sem var í ísskápnum.

Berglind hvetur fólk til að hafa augun opin fyrir góssinu á sölusíðum á samfélagsmiðlum.

