Áköf úrkoma hætti á skriðuföll á Ströndum Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 12. september 2025 22:54 Mynd frá Sandvík á Ströndum. Vísir Aukin hætta er á skriðum og grjóthruni á Ströndum í nótt og á morgun vegna talsverðrar úrkomu næsta sólarhringinn. Uppsöfnuð úrkoma gæti farið yfir 100 mm á láglendi og allt að 180 mm til fjalla ef spáin gengur eftir. Veðurstofa Íslands varar við hættunni á heimasíðu sinni en þar segir að reikna megi með verulegri úrkomuákefð í kvöld og fram á nótt en að draga ætti úr úrkomu á morgun. Svona ákafri úrkomu fylgi vatnavexti og auknar líkur á skriðuföllum, eins og grjóthruni, aurskriðum og aurflóðum í lækjarfarvegum. En einnig þar sem vegir liggja undir bröttum hlíðum getur verið hætta á skriðum og grjóthruni. Uppsöfnuð úrkoma í millimetrum.Veðurstofa Íslands Veðurstofa brýnir fyrir fólki að sýna aðgát þegar ferðast er undir bröttum hlíðum, horfa í kringum sig og forðast að dvelja lengi innan og neðan farvega. Auk þess þurfi að hafa í huga að skriður geti fallið eftir að mesta ákefð rigningar er yfirstaðin. Skriðuvakt Veðurstofunnar muni fylgjast með aðstæðum. Veður Strandabyggð