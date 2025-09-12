Staðfestir að Bayindir verði í markinu gegn Man City Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 12. september 2025 21:45 Mun standa í markinu gegn Man City. Getty Images/Marc Atkins Ruben Amorim, þjálfari Manchester United í ensku úrvalsdeildinni, staðfesti á blaðamannafundi í dag hver myndi standa milli stanganna þegar Man United mætir nágrönnum sínum í Manchester City í stórleik helgarinnar. Rétt áður en félagaskiptaglugginn lokaði festu Rauðu djöflarnir kaup á belgíska markverðinum Senne Lammens. Eftir skelfilega byrjun André Onana og Altay Bayindir á tímabilinu var spáð því að Lammens myndi fara beint inn í liðið. Onana hefur verið lánaður til Tyrklands og því ljóst að hann muni ekki spila fleiri leiki fyrir Rauðu djöflana á þessari leiktíð. Líklegt verður að teljast að hann hafi leikið sinn síðasta leik fyrir félagið. Á blaðamannafundi fyrir stórleik helgarinnar var Amorim eðlilega spurður út í stöðu mála enda Bayindir verið allt annað en sannfærandi í þeim leikjum sem hann hefur spilað. „Altay mun halda áfram því það er það sem við þurfum. Altay mun byrja, það sýnir trú okkar á honum,“ sagði Amorim meðal annars á blaðamannafundi sínum. Leikur Man City og Man United er í beinni útsendingar SÝNAR Sport á sunnudaginn. Útsending hefst klukkan 15.00 og leikurinn hálftíma síðar klukkan 15.30. Fótbolti Enski boltinn Mest lesið Mun aldrei jafna sig á tapinu gegn Íslandi Fótbolti Sigurbjörn Árni um Steraleikana: Gæti orðið framtíðin með nægu fjármagni Sport Hraunaði yfir slúðurblað vegna myndar af sér með ekkju Jota Fótbolti Staðan grafalvarleg og HSÍ leitar nýrra leiða Handbolti „Að spila á Íslandi er frábært tækifæri fyrir mig“ Körfubolti Þjóðverjar í úrslit EM í fyrsta sinn í tuttugu ár Körfubolti „Báðir með svona Manchester United æxli í heilanum“ Enski boltinn Um hnífsárásina sem breytti lífi hans: „Hluti af mér er horfinn“ Enski boltinn Slot í skýjunum eftir ákvörðun þjálfara Svía Enski boltinn Heimsmethafinn Powell í bann 61 árs en ástæðan á huldu Sport Fleiri fréttir Staðfestir að Bayindir verði í markinu gegn Man City Delap gæti verið frá fram í desember Grealish valinn leikmaður mánaðarins í fyrsta sinn Viðhafnarútsending af Doc Zone: Fimm leikir í enska og lokaumferðin í Lengjunni „Báðir með svona Manchester United æxli í heilanum“ Slot í skýjunum eftir ákvörðun þjálfara Svía Er hluti af leikmannahópnum þrátt fyrir að vera í fangelsi Um hnífsárásina sem breytti lífi hans: „Hluti af mér er horfinn“ Engin stig dregin af Chelsea Tyrkneska félagið staðfestir komu Onana Þjálfara kvennaliðs Sheffield United vikið tímabundið frá störfum Chelsea ákært fyrir 74 brot í eigendatíð Abramovich Fertugur Fabianski beðinn um að mæta aftur Ótrúleg breyting á skrautlegum stjóra: Misst fjörutíu kíló á hálfu ári Coote ákærður fyrir að framleiða barnaníðsefni Man. Utd er ekki eins lélegt og flestir halda Ange tekinn við Forest: „Hefur sýnt og sannað að hann geti unnið titla“ Liverpool hyggst fá Guéhi frítt Postecoglou að taka við Forest Nuno rekinn frá Forest Segir að treyja Man United sé þung byrði Man City og úrvalsdeildin náð sáttum varðandi auglýsingasamninga „Tottenham Hotspur er ekki til sölu“ Rúrik segir að Füllkrug vilji ekki láta laga tennurnar í sér Gyökeres vitni í réttarhöldum Segir að Liverpool-menn muni sennilega aldrei jafna sig á fráfalli Jota Orðin dýrust í sögu kvennaboltans Fantasýn: „Ekki kaupa Isak núna“ Levy var neyddur til að hætta Maðurinn sem keyrði á Liverpool stuðningsfólkið neitar sök Sjá meira