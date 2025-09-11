Innlent

Vinirnir vestan­hafs hafi á­hyggjur af stig­mögnun

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Halla Hrund Logadóttir er þingmaður Framsóknarflokksins.
Þingmaður Framsóknarflokksins, sem stundaði nám í Bandaríkjunum, segist hafa áhyggjur af stigmögnun og skautun í bæði bandarísku og íslensku samfélagi og taka vinirnir vestanhafs undir þær áhyggjur. Hún þekkti sjálf þingmann demókrata sem var myrt í sumar og vísar í morðið á Charlie Kirk, bandarískum áhrifavaldi sem var myrtur í gærkvöldi.

„Það virðist vera vaxandi ofbeldi gagnvart stjórnmálamönnum. Það birtist í morðinu á Melissa Hortman, sem var demókratamegin í Minnesota,“ segir Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, í samtali við fréttastofu.

Halla Hrund bjó um tíma í Bandaríkjunum þar sem hún stundaði nám og kynntist Melissu Hortman, sem seinna varð þingmaður demókrata, á þeim tíma. Melissa og eiginmaður hennar, Mark Hortman, voru myrt í sumar en nafn hennar var á lista yfir sjötíu einstaklinga sem árásarmaðurinn var málefnalega ósammála.

„Melissa var þekkt að ná árangri í gegnum samstöðu. Hún gat byggt brýr milli sjónarmiða til þess að ná sátt og árangri fyrir heildina - ekki bara fyrir sína kjósendur. Síðasta dæmið var degi áður en hún var myrt, en þá kaus hún ein demókrata með Repúblikönum um samkomulag um fjárlög til þess að hugsa um heildina - koma í veg fyrir að fylkið færi ekki í þrot. Þannig stjórnmálamaður var Melissa. Blessuð sé minning hennar,“ skrifaði Halla Hrund í færslu á Facebook í minningu Melissu.

Sem dæmi um vaxandi ofbeldi tekur Halla sem dæmi morðið á Melissa, tilraunir til að myrða Donald Trump Bandaríkjaforesta og tilraun til mannráns Gretchen Whitmer árið 2020 þegar hún sinnti embætti ríkisstjóra Michiganfylkis. 

„Heilt yfir er óhætt að segja að það hefur verið vaxandi skautun og ofbeldi beint að stjórnmálamönnum. Það er auðvitað áhyggjuefni, maður finnur það á vinum sínum, að fólk hefur áhyggjur,“ segir Halla Hrund.

„Þetta minnir á mikilvægi þess að stjórnmál eiga að snúast um samtal og lausn í þingsal á ágreiningi. Þó að við kvörtum hér á Íslandi yfir deilum á ýmsum málum skiptir máli að halda í vandaða orðræðu og átta okkur á að við eigum að vera að leysa málin fyrir samfélagið okkar. Þetta er áminning til okkar allra um það, bæði til stjórnmálamanna og íbúa.“

„Lykilpunkturinn er að það er þessi stigmögnun og við sjáum þetta líka á Íslandi í umræðunni. Ég held að það skipti máli að vanda umræðu, það hljómar væmið en það er kjarninn í þessari umræðu.“

