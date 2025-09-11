Vinirnir vestanhafs hafi áhyggjur af stigmögnun Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 11. september 2025 21:55 Halla Hrund Logadóttir er þingmaður Framsóknarflokksins. Þingmaður Framsóknarflokksins, sem stundaði nám í Bandaríkjunum, segist hafa áhyggjur af stigmögnun og skautun í bæði bandarísku og íslensku samfélagi og taka vinirnir vestanhafs undir þær áhyggjur. Hún þekkti sjálf þingmann demókrata sem var myrt í sumar og vísar í morðið á Charlie Kirk, bandarískum áhrifavaldi sem var myrtur í gærkvöldi. „Það virðist vera vaxandi ofbeldi gagnvart stjórnmálamönnum. Það birtist í morðinu á Melissa Hortman, sem var demókratamegin í Minnesota,“ segir Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, í samtali við fréttastofu. Halla Hrund bjó um tíma í Bandaríkjunum þar sem hún stundaði nám og kynntist Melissu Hortman, sem seinna varð þingmaður demókrata, á þeim tíma. Melissa og eiginmaður hennar, Mark Hortman, voru myrt í sumar en nafn hennar var á lista yfir sjötíu einstaklinga sem árásarmaðurinn var málefnalega ósammála. „Melissa var þekkt að ná árangri í gegnum samstöðu. Hún gat byggt brýr milli sjónarmiða til þess að ná sátt og árangri fyrir heildina - ekki bara fyrir sína kjósendur. Síðasta dæmið var degi áður en hún var myrt, en þá kaus hún ein demókrata með Repúblikönum um samkomulag um fjárlög til þess að hugsa um heildina - koma í veg fyrir að fylkið færi ekki í þrot. Þannig stjórnmálamaður var Melissa. Blessuð sé minning hennar,“ skrifaði Halla Hrund í færslu á Facebook í minningu Melissu. Sem dæmi um vaxandi ofbeldi tekur Halla sem dæmi morðið á Melissa, tilraunir til að myrða Donald Trump Bandaríkjaforesta og tilraun til mannráns Gretchen Whitmer árið 2020 þegar hún sinnti embætti ríkisstjóra Michiganfylkis. „Heilt yfir er óhætt að segja að það hefur verið vaxandi skautun og ofbeldi beint að stjórnmálamönnum. Það er auðvitað áhyggjuefni, maður finnur það á vinum sínum, að fólk hefur áhyggjur,“ segir Halla Hrund. „Þetta minnir á mikilvægi þess að stjórnmál eiga að snúast um samtal og lausn í þingsal á ágreiningi. Þó að við kvörtum hér á Íslandi yfir deilum á ýmsum málum skiptir máli að halda í vandaða orðræðu og átta okkur á að við eigum að vera að leysa málin fyrir samfélagið okkar. Þetta er áminning til okkar allra um það, bæði til stjórnmálamanna og íbúa.“ „Lykilpunkturinn er að það er þessi stigmögnun og við sjáum þetta líka á Íslandi í umræðunni. Ég held að það skipti máli að vanda umræðu, það hljómar væmið en það er kjarninn í þessari umræðu.“ Bandaríkin Erlend sakamál Morðið á Charlie Kirk Mest lesið Vaktin: Vopnið fundið og FBI dreifir myndum Erlent Alvarlegt atvik kom upp í Heiðarskóla Innlent Sakborningur í 28 málum sendur úr landi Innlent „Þetta eru ekki góðar móttökur“ Innlent Tilkynningum um „spoofing“ fjölgað verulega síðustu ár Innlent Hver var Charlie Kirk? Erlent Bandamaður Trumps skotinn til bana á fjölmennum viðburði Erlent Trump nýti sér morðið til frekari valdtöku Innlent Rándýrar herþotur og flugskeyti gegn ódýrum drónum Erlent „Súrrealísk og skelfileg upplifun“ Innlent Fleiri fréttir Helgarlokanir leiði fólk til þess að nota efnin í bílakjöllurum Vinirnir vestanhafs hafi áhyggjur af stigmögnun Segir Íslendinga eiga eftir að uppgötva Grænland Samdráttur eftir fjögurra ára vaxtarskeið Samfélagslegur sparnaður vegna herferðar rúmlega 700 milljónir Morðið á Kirk vekur upp umræðu um málfrelsi Kaldavatnslaust í hluta Laugardalsins Stefán Einar og Sigmar ræða skautun í kjölfar voðaverks Fjórtán geta búist við sekt Alvarlegt atvik kom upp í Heiðarskóla „Þetta eru ekki góðar móttökur“ E.Coli staðfest í neysluvatninu á Stöðvarfirði „Froðuhagnaður“ Félagsbústaða haldi borginni á floti Launahækkanir þungur baggi á borginni Trump nýti sér morðið til frekari valdtöku Fjörugar umræður um fjárlög: Hóflegur útgjaldavöxtur, vonbrigði eða della? Fjárlögin litlaus líkt og hann sjálfur Tekist á um fjárlagafrumvarpið og morðið á Charlie Kirk Tilkynningum um „spoofing“ fjölgað verulega síðustu ár „Súrrealísk og skelfileg upplifun“ Bein útsending: Daði Már mælir fyrir fjárlögum næsta árs Ofbeldi foreldra gegn börnum jókst um nær helming 3,7 stiga skjálfti í Árnesi Ákall um íslenskukennslu: „Oft var þörf en nú er nauðsyn“ Vilja styttu af Gunnari í Gunnarsbrekku Líkamsárás og skartgripaþjófnaður Sakborningur í 28 málum sendur úr landi Kosti þrjár milljónir fyrir alþjóðlega nemendur að læra á Íslandi Quang Le stefnir Landsbankanum Fékk milljón vegna afmælis kattarins Sjá meira