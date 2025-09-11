Diljá Ýr Zomers og stöllur hennar í Brann gerðu sér lítið fyrir og lögðu Manchester United í undankeppni Meistaradeildar Evrópu kvenna í fótbolta. Áhorfendamet var sett á leiknum.
Diljá Ýr var í byrjunarliði Brann í kvöld en var tekin af velli í upphafi síðari hálfleiks. Það sem reyndist sigurmarkið kom á 77. mínútu. Ingrid Stenevik skilaði knettinum þá í netið eftir sendingu Signe Gaupset.
Þrátt fyrir Man United hafi reynt hvað það gat tókst Ellu Toone og stöllum ekki að jafna metin, lokatölur 1-0 Brann í vil. Um er að ræða leik í 3. umferð undankeppninnar, það lið sem sigrar einvígið fer í Meistaradeildina.
Hátt í sextán þúsund manns mættu á leikinn sem gerði hann að aðsóknarmesta kvennaleik í sögu Noregs.
Sædís Rún Heiðarsdóttir kom inn af bekknum í síðari hálfleik þegar Vålerenga lagði Ferencváros að velli, lokatölur 3-0. Gerði íslenska landsliðskonan sér lítið fyrir og lagði upp síðasta mark leiksins. Arna Eiríksdóttir sat allan tímann á varamannabekk norska liðsins.
Sömu sögu var að segja af Amöndu Andradóttir, leikmanni Twente, og markverðinum Fanneyju Ingu Birkisdóttir, leikmanni BK Häcken.
Twente vann 4-0 útisigur á Katowice á meðan BK Häcken gerði 1-1 jafntefli við Atlético Madríd á heimavelli.
Í Evrópudeildinni var Vigdís Lilja Kristjánsdóttir í byrjunarliði Anderlecht sem og á skotskónum. Skoraði hún eitt af fimm mörkum Anderlecht í 5-0 sigri á Aris frá Grikklandi. Sigurliðið þar fer áfram í úrslitaleik um sæti í riðlakeppni Evrópudeildar.