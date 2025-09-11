Innlent

Tekist á um fjár­laga­frum­varpið og morðið á Charlie Kirk

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Í hádegisfréttum fjöllum við um fjárlagafrumvarpið sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra mælti fyrir í morgun. 

Einnig segjum við frá morðinu á pólitíska áhrifavaldinum Charlie Kirk sem var skotinn til bana á fjöldafundi í Bandaríkjunum í gærkvöldi. Morðið hefur vakið gríðarlega athygli og við ræðum við stjórnmálafræðing um mögulegar afleiðingar þess fyrir bandarískt samfélag.

Þá verður rætt við skipuleggjanda risatónleika Laufeyjar í Kórnum í Kópavogi. Miðasala hófst í gær og undirtektirnar hafa verið vægast sagt góðar. 

Í sportpakka dagsins verður fjallað um deilur Arnars Grétarssonar fyrrverandi þjálfara KA við sitt gamla lið og þá verður farið yfir Bestu deildina sem er að hefjast eftir landsleikjahlé.

