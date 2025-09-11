Erlent

Vaktin: Vopnið fundið og FBI dreifir myndum

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Charlie Kirk talar við mannfjöldann augnabilkum a´ður en hann var skotinn til bana.
Charlie Kirk talar við mannfjöldann augnabilkum a´ður en hann var skotinn til bana. Getty/Trent Nelson

Leit að þeim sem skaut bandaríska hægri sinnaða áhrifavaldinn Charlie Kirk til bana á útisamkomu í Utah í gærkvöldi stendur yfir. Morðvopnið er fundið og lögregla hefur dreift myndum af karlmanni sem leitað er að.

Fylgst er með gangi mála vestan hafs í vaktinni að neðan. Ef hún birtist ekki strax er ráð að endurhlaða síðunni.

Yankees heiðruðu Charlie Kirk

New York Yankees héldu og heiðruðu mínútuþögn fyrir leik liðsins í nótt, til minningar um íhaldssama áhrifavaldinn Charlie Kirk sem var skotinn til bana í Bandaríkjunum í gær.

Bandamaður Trumps skotinn til bana á fjölmennum viðburði

Charlie Kirk, hægri sinnaður bandarískur áhrifavaldur og bandamaður Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, var skotinn til bana fyrir framan um þrjú þúsund manns á viðburði í háskóla í Utah. Ríkisstjóri Utan hefur lýst morðinu sem „pólitísku launmorði“.

