Stefnuræða forsætisráðherra á dagskrá í kvöld Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 10. september 2025 19:20 Tólf þingmenn og ráðherrar taka til máls. Vísir/Vilhelm Forsætisráðherra flytur stefnuræðu sína á Alþingi í kvöld. Alls taka tólf þingmenn og ráðherrar til máls á fyrsta þingfundi Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra flytur stefnuræðu sína klukkan 19:40. Á eftir henni tekur Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins til máls og þar á eftir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, talar fyrir hönd Miðflokksins og Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra tekur við af honum. Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, lýkur svo fyrri umræðu. Í seinni umræðu eru Logi Einarsson, menningar- og menntamálaráðherra, Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, og Ingibjörg Isaksen, þingflokksformaður Framsóknarflokksins. Hægt er að hlusta á ræður þingmannanna í spilaranum hér fyrir neðan. Alþingi