Leikari, óperu­söngvarar og sjó­maður vilja stýra óperunni

Þjóðaróperan verður starfrækt sem hluti af Þjóðleikhúsinu.
Ellefu vilja stýra nýrri Þjóðaróperu, sem verður starfrækt innan Þjóðleikhússins. Hann mun heyra beint undir þjóðleikhússtjóra.

Í júlí samþykkti Alþingi frumvarp um breytingu á sviðslistalögum þar sem fjallað var um stofnun Þjóðaróperu, sem mun starfa undir Þjóðleikhúsinu. Með samþykkt laganna var hægt að hefjast handa við að koma Þjóðaróperu á koppinn. Fyrsta verk var eins og gefur að skilja að auglýsa eftir óperustjóra.

Ellefu sóttu um stöðuna og þar kennir ýmissa grasa, þó að flestir hafi tengsl við sviðslistirnar. Á meðal umsækjenda eru Níels Thibaud Girerd leikari, Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri, Alexandra Chernyshova óperusöngkona og einn sjómaður.

Umsækjendur um stöðu óperustjóra:

Alexandra Chernyshova, óperusöngkona, tónskáld og tónlistarstjóri

Atli Ingólfsson, tónskáld, prófessor við Listahaskóla Íslands

Bjarni Thor Kristinsson, óperusöngvari og leikstjóri

Finnur Bjarnason, óperusöngvari og sérfræðingur

Gunnar Karel Másson, tónskáld

Halldór Einarsson Laxness, leikstjóri

Jóhann Smári Sævarsson, óperusöngvari og listrænn stjórnandi/óperustjóri Norðuróps

Níels Thibaud Girerd, leikari

Richard Schwennicke, stjórnandi og répétiteur hjá Þjóðaróperunni í Vín

Þorleifur Örn Arnarsson, leikstjóri

Þórður Emil Sigurvinsson, sjómaður

Í svari menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytisins við fyrirspurn Vísis segir að gert sé ráð fyrir að skipað verði í embættið eigi síðar en 15. nóvember 2025 en hæfnisnefnd leggi mat á umsóknirnar og veiti í kjölfarið ráðherra umsögn.

