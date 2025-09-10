Leikari, óperusöngvarar og sjómaður vilja stýra óperunni Árni Sæberg skrifar 10. september 2025 14:48 Þjóðaróperan verður starfrækt sem hluti af Þjóðleikhúsinu. Vísir/Vilhelm Ellefu vilja stýra nýrri Þjóðaróperu, sem verður starfrækt innan Þjóðleikhússins. Hann mun heyra beint undir þjóðleikhússtjóra. Í júlí samþykkti Alþingi frumvarp um breytingu á sviðslistalögum þar sem fjallað var um stofnun Þjóðaróperu, sem mun starfa undir Þjóðleikhúsinu. Með samþykkt laganna var hægt að hefjast handa við að koma Þjóðaróperu á koppinn. Fyrsta verk var eins og gefur að skilja að auglýsa eftir óperustjóra. Ellefu sóttu um stöðuna og þar kennir ýmissa grasa, þó að flestir hafi tengsl við sviðslistirnar. Á meðal umsækjenda eru Níels Thibaud Girerd leikari, Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri, Alexandra Chernyshova óperusöngkona og einn sjómaður. Umsækjendur um stöðu óperustjóra: Alexandra Chernyshova, óperusöngkona, tónskáld og tónlistarstjóri Atli Ingólfsson, tónskáld, prófessor við Listahaskóla Íslands Bjarni Thor Kristinsson, óperusöngvari og leikstjóri Finnur Bjarnason, óperusöngvari og sérfræðingur Gunnar Karel Másson, tónskáld Halldór Einarsson Laxness, leikstjóri Jóhann Smári Sævarsson, óperusöngvari og listrænn stjórnandi/óperustjóri Norðuróps Níels Thibaud Girerd, leikari Richard Schwennicke, stjórnandi og répétiteur hjá Þjóðaróperunni í Vín Þorleifur Örn Arnarsson, leikstjóri Þórður Emil Sigurvinsson, sjómaður Í svari menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytisins við fyrirspurn Vísis segir að gert sé ráð fyrir að skipað verði í embættið eigi síðar en 15. nóvember 2025 en hæfnisnefnd leggi mat á umsóknirnar og veiti í kjölfarið ráðherra umsögn. Íslenska óperan Tónlist Tengdar fréttir Bjóða óperumuni fala á menningarnótt í von um framhaldslíf Aðdáendur Íslensku óperunnar eiga möguleika á að eignast minjagripi þegar munir úr sýningum hennar verða boðnir til sölu í Hörpu á menningarnótt. Óperustjóri segir ósk sína að munirnir komist í góðar hendur og öðlist framhaldslíf í sviðslistum. 3. ágúst 2024 14:45 Þjóðaróperan alls ekki „úti í kuldanum“ Menningar- og viðskiptaráðherra, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, segir það alrangt að Þjóðaróperan sé „úti í kuldanum“. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að hún verði að veruleika og taki til starfa 1. janúar á næsta ári, 2025. 13. júní 2024 08:55 Mest lesið Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Lífið Í þrjátíu ára gömlum fötum af mömmu Tíska og hönnun Endurheimti lífsgleðina við gerð ostabakkanna Lífið Unnsteinn Manuel og Ágústa selja hvíta miðbæjarperlu Lífið Ástrós Trausta, John Legend og Bæjarins Beztu í Kjós Lífið Umdeild mormónadrottning nýja piparjónkan Lífið Leifur Andri og Hugrún selja íbúðina í Garðabæ Lífið Tískan við þingsetningu: Þjóðlegur þriðjudagur Tíska og hönnun „Þetta situr enn þá í mér í dag“ Lífið Á leið á heimsmeistaramót í drifti: „Íslendingarnir eru til, við getum þetta líka“ Lífið Fleiri fréttir Leikari, óperusöngvarar og sjómaður vilja stýra óperunni Misvel tekið í gjörning Sverris: „Lokkandi beita fyrir niðrandi ummæli“ eða ást á tungumálinu Gamla TR-húsinu umbreytt í Hlemm.haus: „Augljóst að þörfin var gríðarleg“ Nanna Rögnvaldardóttir hlýtur verðlaun Guðrúnar Helgadóttur Stórtónleikar og flugeldasýning að vanda á Ljósanótt Neðanjarðarpartý og menningarveisla fyrir öll vit Ný viðbygging við Þjóðleikhúsið „langþráður draumur“ Skammar vini sína: „Hættum Happy birthday á Facebook“ Klórar sér í kollinum yfir nýrri göngubrú: Margt „mjög sérstakt“ sem menn hafi búið til síðustu ár Ráðin nýr verkefnastjóri menningar í Kópavogi Ljósbrot tilnefnd til Kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs Syrgir gamla íslenska skyrið: „Nánast með verstu menningarglæpum okkar sögu“ Kolfinna leikstýrir kærastanum í annað sinn Opnar femínískt myndlistagallerí í Vesturbænum „Það var tímapunktur sem ég talaði aldrei um neitt“ Sjá meira