Tekist á um hvort framlag í séreign sé launagreiðsla Árni Sæberg skrifar 10. september 2025 11:35 Hæstiréttur féllst á að taka málið fyrir. Vísir/Vilhelm Hæstiréttur hefur fallist á beiðni tryggingarfélagsins Varðar um að taka fyrir deilu félagsins við vátryggingartaka, sem krefst þess að mótframlag vinnuveitanda hans í séreignarsjóð verði talið til árslauna við útreikning bóta. Rétt rúmlega 300 þúsund krónur eru undir í málinu. Í ákvörðun Hæstaréttar um áfrýjunarleyfi segir að ágreiningur Varðar og mannsins hafi einkum lotið að því hvort telja skyldi mótframlag vinnuveitanda mannsins í séreignasjóð til árslauna í skilningi skaðabótalaga við uppgjör á skaðabótum til gagnaðila vegna varanlegrar örorku í kjölfar umferðarslyss eða hvort ákvæðið gildi aðeins um skyldubundið mótframlag vinnuveitanda. Með dómi Landsréttar hafi héraðsdómur verið staðfestur um að fallast á kröfur mannsins. Landsréttur hafi talið að fyrra uppgjör aðila hefði ekki falið í sér fullnaðaruppgjör og maðurinn því getað haft uppi viðbótarkröfu þá sem ágreiningur málsins tók til. Með dómi héraðsdóms var Vörður dæmdur til að greiða manninum 302 þúsund krónur til þess að tjón hans teldist að fullu bætt. Engin rök talin halda Í ákvörðuninni segir að Landsréttur hafi ekki fallist á að lagarök stæðu til þess að mótframlag vinnuveitanda í séreignarsjóð skyldi ekki telja til atvinnutekna tjónþola og þar með árslauna í skilningi skaðabótalaga. Ekki hafi verið fallist á að þýðingu hefði að launþegi gæti einhliða ákveðið að hætta greiðslum í séreignarsjóð enda lægi fyrir að hann hefði notið slíkra greiðsla á viðmiðunartímabili samkvæmt ákvæðinu. Þá hafi engu verið talið breyta þótt fyrir lægi að heimilt væri að gera samning um greiðslur í séreignarsjóð við aðra en lífeyrissjóði en mótframlag vinnuveitanda mannsins hefði verið innt af hendi til lífeyrissjóða. Loks hafi ekki verið fallist á að ólíkar reglur um úttektir úr séreignarsjóði gætu haft þýðingu. Mun hafa áhrif á alla sem selja tryggingar Í ákvörðuninni segir að Vörður hafi byggt á því að úrslit málsins hefðu verulegt almennt gildi enda hafi ekki áður verið dæmt um það álitaefni sem ágreiningur þess lýtur að. Niðurstaða málsins myndi hafa áhrif á uppgjör sambærilegra bótakrafna hjá öllum vátryggingarfélögum á Íslandi og hefði því fordæmisgildi á sviði skaðabótaréttar og vátryggingaréttar. Vörður hafi jafnframt byggt á því að úrslit málsins vörðuðu sérstaklega mikilvæga hagsmuni sína. Loks hafi verið á því byggt að dómur Landsréttar væri bersýnilega rangur. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að að virtum gögnum málsins yrði litið svo á að dómur Hæstaréttar gæti haft verulegt almennt gildi á sviði vátrygginga- og skaðabótaréttar. Beiðni um áfrýjunarleyfi væri því samþykkt. Dómsmál Tryggingar Mest lesið Óttast gremju uppgjafahermanna í Rússlandi Erlent Rússneskir drónar skotnir niður í lofthelgi Póllands Erlent Með töskurnar fullar af marijúana Innlent „Ég hef alveg heyrt mun verri hugmyndir en þetta“ Innlent Ekki ráðist í bólusetningarátak gegn Covid-19 Innlent Ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán bara tímabundin Innlent Europol og Bandaríkin lýsa eftir úkraínskum tölvuþrjót Erlent Stjórnarandstaðan þurfi ný tæki í hendur eftir darraðardans sumarsins Innlent Tuttugu prósent meira fjármagn í utanríkismál á næsta ári Innlent Mikill meirihluti óánægður með leigubílamarkaðinn Innlent Fleiri fréttir Mikill meirihluti óánægður með leigubílamarkaðinn „Ég hef alveg heyrt mun verri hugmyndir en þetta“ Stjórnarandstaðan þurfi ný tæki í hendur eftir darraðardans sumarsins Með töskurnar fullar af marijúana Umboðsmaður afgreiddi 566 mál og skilaði 21 áliti Tuttugu prósent meira fjármagn í utanríkismál á næsta ári Ekki ráðist í bólusetningarátak gegn Covid-19 Handtekinn í miðborginni fyrir brot á vopnalögum Ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán bara tímabundin Útsending komin í lag Forseti biðlar til þingmanna og ólíkleg þátttaka í Eurovision Skipar ekki nýjan vararíkissaksóknara Teppa vegna minniháttar umferðarslyss á Kringlumýrarbraut Fámenn mótmæli við þingsetningu: „Afætur! Aumingjar! Rasistar!“ Skipar nefnd um jafnrétti karla Hvatti þingmenn til að halda ekki áfram að setja met í málþófi Bein útsending: Guðsþjónusta og setning Alþingis „Við munum reyna að bæta öll mál“ „Er þetta allt sem Ísland getur gert?“ Bókun 35 verði keyrð í gegnum þingið Ríkisstjórnin sýnir á spilin og Alþingi sett í dag Ekki útgangspunktur að beita ákvæðinu Mikill meirihluti hlynntur Hvammsvirkjun Ruddust inn til manns og mölbrutu í honum tennurnar Boða 157 mál á 157. löggjafaþingi og hér er það helsta Kínversk ferðaskrifstofa fær ekki áheyrn hjá Hæstarétti Gagnrýnir hæstu ríkisútgjöld sögunnar í fjárlagafrumvarpi Svona var kynning ríkisstjórnar á þingmálum vetrarins Reyksprengju kastað inn á pall í Hafnarfirði Verið ættleiddur af Íslendingum Sjá meira