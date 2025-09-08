Undankeppni U-21 árs landsliðs drengja í fótbolta fyrir EM 2027 fer vægast sagt illa af stað. Eftir tap gegn Færeyjum í 1. umferð náði liðið aðeins í stig gegn Eistlandi ytra. Um er að ræða tvær af þremur þjóðum sem talið var að Ísland myndi ná í fullt hús stiga gegn.
Eftir afhroðið gegn Færeyjum í Víkinni á dögunum gerði þjálfarinn Ólafur Ingi Skúlason þrjár breytingar á byrjunarliðinu. Logi Hrafn Róbertsson, Nóel Atli Arnórsson og Helgi Fróði Ingason fóru á varamannabekkinn. Inn komu þeir Júlíus Mar Júlíusson, Baldur Kári Helgason og Róbert Frosti Þorkelsson.
Fyrri hálfleikur var nokkuð jafn framan af og bæði lið brennt af sitthvoru dauðafærinu þegar leikmyndin breyttist hið snarasta. Júlíus Mar Júlíusson fékk þá tvö gul spjöld á aðeins þremur mínútum. Það síðara fyrir litlar sakir.
Til að bæta gráu ofan á svart skoraði Tristan Pajo beint úr aukaspyrnunni eftir að Júlíus Mar var sendur af velli. Setja má stórt spurningarmerki við Lúkas Jóhannes Blöndal Petersson í marki Íslands.
Staðan í hálfleik 1-0 Eistlandi í vil. Þannig var hún allt fram á 87. mínútu þegar Hlynur Freyr Karlsson tók á móti löngum bolta fram völlinn. Hann fann Benóný Breka Andrésson sem tókst að jafna metin með góðu skoti.
Fleiri urðu mörkin ekki þó svo að Benóný Breki hafi verið nálægt því að tryggja sigurinn, lokatölur í Eistlandi 1-1 og Ísland með stakt stig að loknum tveimur umferðum.
Riðil Íslands í heild sinni má finna á vef Knattspyrnusambands Íslands. Ásamt Íslandi, Færeyjum og Eistlandi má finna Lúxemborg, Sviss og Frakkland í riðlinum.