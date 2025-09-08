Gul úrkomuviðvörun á Austfjörðum og á Suðausturlandi Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 8. september 2025 14:36 Veðurstofa Íslands varar íbúa á Austfjörðum og á Suðausturlandi við úrhellisrigningu klukkan fjögur síðdegis. Við slíkar aðstæður er gott að huga sérstaklega að niðurföllum til að forðast vatnstjón. Getty/Jason Webber Photography Gul úrkomuviðvörun tekur gildi á Austfjörðum og á Suðausturlandi klukkan fjögur síðdegis vegna talsverðrar rigningar. Veðurstofa Íslands varar íbúa svæðisins við úrhellinu. Búast má við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni og raskað samgöngum. Úrkoman mun þá auka álag á fráveitukerfi. Fólk á viðvörunarsvæðum er hvatt til að sýna aðgát og til að huga að niðurföllum til að forðast vatnstjón. Viðvörunin rennur úr gildi á Suðausturlandi klukkan sex í fyrramálið en um hádegisbil á morgun á Austfjörðum. Veðurstofan varar íbúa á Austfjörðum og á Suðausturlandi við úrhellisrigningu. Úrkomuviðvörun tekur gildi klukkan fjögur síðdegis.Veðurstofa Íslands Veður Mest lesið Bylgja Dís er látin Innlent Fjárlög 2026: Ríkisstjórnin sýnir á spilin fyrir næsta ár Innlent Bera kennsl á mann fimmtíu árum eftir að hann lét sig hverfa Erlent Fjórar ungar vinkonur fórust í eldsvoða í Noregi Erlent Gestur Guðmundsson er látinn Innlent Daður við drengi sem verður kynferðislegt og endar með hótun Innlent „Mjög miður að við séum komin á þennan stað“ Innlent Fjórir af hverjum fimm vilja setja árlegt hámark á hælisleitendur Innlent Ósáttur við skattana og hefði viljað loka fjárlagagatinu Innlent Óttast verðhækkanir sem bitni á konum og barnafjölskyldum Innlent Fleiri fréttir Vill hækka skráningargjöldin í 100 þúsund krónur Skjálfti upp á 3,3 í Vatnafjöllum Afnemur æviskipanir varasaksóknara eftir mál Helga Magnúsar Gul úrkomuviðvörun á Austfjörðum og á Suðausturlandi Gestur Guðmundsson er látinn Bein útsending: Breski sundkappinn kemur á land í Nauthólsvík Háskólinn hafi ekki breytt stefnu sinni um inntöku alþjóðlegra nema Hallar á karla í fjárlagafrumvarpi Féll af baki íslensks hests og fær engar skaðabætur Óttast verðhækkanir sem bitni á konum og barnafjölskyldum Ósáttur við skattana og hefði viljað loka fjárlagagatinu Fjórir af hverjum fimm vilja setja árlegt hámark á hælisleitendur Ólík sýn á nýja fjárlagafrumvarpið Bylgja Dís er látin Fundu villuráfandi ferðamenn nærri skálanum í Landmannalaugum „Allir vilja alltaf meira“ Reikna með fimmtán milljarða halla á næsta ári Daður við drengi sem verður kynferðislegt og endar með hótun Fjárlög 2026: Ríkisstjórnin sýnir á spilin fyrir næsta ár Bjargað af efri hæð eftir að eldur kom upp á jarðhæð í íbúðarhúsi Leitað að manni með öxi „Mjög miður að við séum komin á þennan stað“ Syrgja fallið kornabarn: „Það er ekkert plan, engin lausn“ Engin slys á fólki þegar hjólhýsi valt Syrgja fallið kornabarn og fyrsti þúsaldardýrlingurinn Einn fluttur á Landspítalann frá Fjallabaki Kröftug mótmæli brjóti ekki gegn málfrelsi Hringveginum lokað vegna umferðarslyss Þyrlan kölluð út á mesta forgangi Jákvæð gagnvart nýrri atvinnustefnu Sjá meira