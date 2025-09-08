Innlent

Bein út­sending: Breski sundkappinn kemur á land í Naut­hóls­vík

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Ross Edgley og tækið sem er notað til að safna sýnum úr sjónum.
Heimsfrægur sundkappi frá Bretlandi lýkur tæplega fjögurra mánaða sundi sínu í kringum Ísland í Nauthólsvík í dag. Vísir verður í beinni frá lokasprettinum.

Sundkappinn Ross Edgley hefur sett hvert heimsmetið á fætur öðru og líkur nú enn einni áskoruninni; sextán hundruð kílómetra sundi í kringum Ísland. Hann lagði af stað frá Garði á Suðurnesjum þann 16. maí.

Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður Sýnar hefur fylgst vel með sundi Bretans og tekur á móti honum. Fróðlegt verður að sjá stöðuna á tungunni á kappanum eftir svo langa veru í söltum sjó.

Beina útsendingu má sjá hér að neðan en reiknað er með því að kappinn komi á fast land í Nauthólsvík um hálf fjögur leytið.

