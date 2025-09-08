Í hádegisfréttum fjöllum við um fjárlög næsta árs en Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra kynnti fjárlagafrumvarp næsta árs í morgun.
Við ræðum við ráðherrann og tölum einnig við fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í fjárlaganefnd. Það er óhætt að segja að þeir líti frumvarpið nokkuð ólíkum augum.
Einnig verður rætt við umhverfisráðherra um boðaðar breytingar á merkingum á ýmsum vörum sem hafa verið gagnrýndar nokkuð undanfarna daga.
Einnig fjöllum við um þingkosningarnar í Noregi sem fram fara í dag.