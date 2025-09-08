Fjármálaráðherra segir óásættanlegt að reka ríkið með halla og senda reikninginn á kynslóðir framtíðarinnar. Í kvöldfréttum Sýnar verður rýnt í fyrsta fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar sem á stuðla að vaxtalækkun. Þá mæta þingmenn Flokks fólksins og Miðflokksins í myndver og takast á um málið.
Ástandið á Gaza var eina málefnið á fundi utanríkismálanefndar Alþingis nú síðdegis. Utanríkisráðherra kom fyrir nefndina og kynnti minnisblað um mögulegar aðgerðir gagnvart Ísraelum. Við ræðum við ráðherra í beinni.
Lykkjumálinu svokallaða er ekki lokið með afsökunarbeiðni forsætisráðherra Danmerkur til grænlenskra kvenna. Kristján Már Unnarsson fór til Nuuk og ræddi við hina íslensk-grænlensku Ingu Dóru Guðmundsdóttur sem segir eitthvað rotið innan danska stjórnkerfisins.
Þá kíkjum við á nýjan Kvikmyndaskóla þar sem nemendur komu í fyrsta sinn saman í dag eftir gjaldþrotið í vor, kynnum okkur óánægju með flutning á grenndargámum og tökum á móti sundkappa sem lauk í dag því þrekvirki að synda í kringum Ísland.
Í Sportpakkanum hitum við upp fyrir stórleikinn gegn Frökkum og heyrum bæði í landsliðsþjálfarum Íslands og Frakklands.
Að loknum kvöldfréttum í Íslandi í dag verður áhugavert viðtal við Bergþór Másson sem seldi nýverið íbúð sína og setti fjármunina í Bitcoin. Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18.30