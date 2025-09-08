Fjórar ungar konur eru látnar eftir að eldur kom upp í húsi í Hamri í Noregi í nótt. Konurnar voru átján og nítján ára gamlar.
Norskir fjölmiðlar greina frá því að tilkynning hafi borist um brunann snemma í morgun og sömuleiðis að eldurinn hafi dreift úr sér í næsta hús.
Á myndum má sjá mikinn svartan reyk leggja frá húsunum. Lögregla hefur girt af stórt svæði og er enn unnið að því að slökkva í glóðum.
Lögregla segir að um fjórar vinkonur hafi verið að ræða, en þær eiga þó ekki allar að hafa búið í húsinu.
Hamar er að finna rúmlega hundrað kílómetrum norður af höfuðborginni Ósló.