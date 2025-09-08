Innlent

Breski sundkappinn kominn í land og lof­syngur Ís­lendinga

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Ross Edgley og tækið sem er notað til að safna sýnum úr sjónum.
Heimsfrægur sundkappi frá Bretlandi lauk tæplega fjögurra mánaða sundi sínu í kringum Ísland í Nauthólsvík í dag. 

Sundkappinn Ross Edgley hefur sett hvert heimsmetið á fætur öðru og lauk nú enn einni áskoruninni; sextán hundruð kílómetra sundi í kringum Ísland. Hann lagði af stað frá Garði á Suðurnesjum þann 16. maí.

Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður Sýnar hefur fylgst vel með sundi Bretans og tók á móti honum. 

Vísir var í beinni útsendingu frá Nauthólsvík þar sem rætt var við sérfræðinga og fjölmarga sem tengdust verkefninu með einum eða öðrum hætti. Útsendingin er aðgengileg í heild sinni í spilaranum. 

