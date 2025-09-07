Þyrla Landhelgisgæslunnar hefur verið kölluð út á mesta forgangi. Lögreglan á Suðurlandi óskaði eftir aðstoð Landhelgisgæslunnar eftir vélhjólaslys.
Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, segir í samtali við fréttastofu að slysið hafi átt sér stað við Fjallabakshlíð syðri, norðvestan við Höfn á Hornafirði. Útkallið barst um klukkan tíu mínútur í fjögur og var að undirbúa brottför korter yfir fjögur.
Einn er talinn slasaður eftir vélhjólaslys. Ásgeir segir að ekki liggi fyrir nánari upplýsingar um líðan hins slasaða að svö stöddu.