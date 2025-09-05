Fundu ofgnótt ferskvatns undir sjávarbotninum í Atlantshafi Kjartan Kjartansson skrifar 5. september 2025 14:00 Bátur sem þjónustar vanalega olíuborpalla og vindorkuver var notaður við vatnsleitina í Norður-Atlantshafi. Hann getur lyft sér upp á þremur stöplum. AP/Carolyn Kaster Alþjóðlegur leiðangur hefur staðfest að mikið magn ferskvatns er að finna undir hafsbotninum undan norðausturströnd Bandaríkjanna. Slíkir neðanjarðarforðar gætu hjálpað til við að mæta stóraukinni eftirspurn mannkynsins eftir vatni. Fyrstu vísbendingarnar um ferskvatnsforða undir hafsbotninum í Norður-Atlantshafi komu fram við olíu- og steinefnaleit fyrir um hálfri öld. Fyrir um tíu árum leiddu óbeinar mælingar í ljós að vatnið gæti verið nægjanlega ferskt til þess að vera neysluhæft. Leiðangurinn sem var farinn í sumar var fjármagnaður af Vísindasjóði Bandaríkjanna og samstarfsvettvangi hóps Evrópuríkja og Kanada. Þúsundir sýna voru teknar úr grunnvatninu úr borholum sem náðu allt að fjögur hundruð metra niður fyrir hafsbotninn, að sögn AP-fréttastofunnar sem sendi fréttamenn sína til þess að fylgjast með leiðangrinum. Selta í fyrstu sýnunum var um fjórir hlutar af þúsund sem stenst ekki bandaríska reglur um drykkjarvatn. Selta í því má í mesta lagi nema einum hluta af þúsund. Til samanburðar er meðalselta sjávar um 35 hlutar af þúsund. Síðar fundu rannsakendurnir vatn með seltu sem var við eða jafnvel innan marka. Gætu fundist við helstu heimsálfur jarðar Upphaflega var talið að nægilegt vatn væri undir hafsbotninum til þess að sjá stórborg eins og New York fyrir neysluvatni í átta hundruð ár. Nú er talið að magnið gæti verið enn meira. Mögulegt er talið að neðansjávarferskvatn af þessu tagi gæti fundist við helstu heimsálfur jarðar. Vísindamaður kannar sýni úr setlögum sem tekið var neðan hafsbotnsins undan ströndum norðaustanverðra Bandaríkjanna í sumar.AP/Carolyn Kaster Ekki er vanþörf á þar sem Sameinuðu þjóðirnar telja að eftirspurn eftir ferskvatni í heiminum verði fjörutíu prósent umfram framboð eftir fimm ár. Ástæðan er ekki síst uppbygging gagnavera fyrir gervigreind og skýþjónustu sem útheimtir mikið vatn til kælingar. Litlu munaði að fimm milljónir íbúa Höfðaborgar í Suður-Afríku kláruðu neysluvatn borgarinnar árið 2018. Þá hafði sögulegur þurrkur geisað um þriggja ára skeið. Ein afleiðing hnattrænnar hlýnunar af völdum manna er að þurrkar verði tíðari og ákafari en áður. Vatn Vísindi Hafið Loftslagsmál Mest lesið „Það kemur að því að við lendum í veseni“ Innlent Yfirgefið hreysi víkur fyrir hundrað íbúðum Innlent Konan er fundin Innlent Ástand á stúdentagörðum: Ítrekuð innbrot, mat stolið, dýnur í kjallara og hland á gólfi Innlent Hefur sætt umsáturseinelti í 14 ár: „Þetta hefur bara rústað lífi mínu“ Innlent „Geta verið dauðsföll, þú veist ekkert hvað er í þessu“ Innlent Skoða að banna trans fólki að eiga skotvopn Erlent „Selir“ skutu óvopnaða borgara í leyniaðgerð í Norður-Kóreu Erlent Fimm handteknir í aðgerðum sérsveitar Innlent Sextán ára kveikti í herbergi sínu Innlent Fleiri fréttir Segir af sér sem ráðherra og varaformaður Verkamannaflokksins „Selir“ skutu óvopnaða borgara í leyniaðgerð í Norður-Kóreu Hertogaynjan af Kent er látin Konungssinninn Anutin Charnvirakul nýr forsætisráðherra Taílands Bretar, Kanadamenn, Suður-Kóreubúar og Þjóðverji meðal látinna í Lissabon Sér ekki tilgang í öryggistryggingum þar sem Rússum sé treystandi Skoða að banna trans fólki að eiga skotvopn Svíar saka Rússa um auknar truflanir í staðsetningarbúnaði Gekkst undir aðgerð vegna húðkrabbameins Kynnir stríðsmálaráðuneytið til leiks Gerðu loftárás á vinnusvæði danskra hjálparsamtaka Yfir tvö þúsund látnir eftir jarðskjálftann Segir 26 ríki vilja senda hermenn til Úkraínu Sá sem ók á skrúðgöngu Liverpool-manna lýsti yfir sakleysi Mátti ekki stöðva fjárveitingar til Harvard Tískugoðsögnin Giorgio Armani er fallin frá Búa sig undir komu hermanna og útsendara ICE Evrópuleiðtogar funda um öryggistryggingar fyrir Úkraínu Spinna samsæriskenningar vegna óvenjumargra andláta frambjóðenda Biðja hæstarétt um flýtimeðferð vegna tolla Höfundur Father Ted handtekinn fyrir að hvetja til ofbeldis gegn trans fólki Allir íbúar munu geta höfðað mál vegna þungunarrofslyfja Vinna að lista yfir vini og samstarfsmenn Epstein Mjótt á munum í Noregi og líkur á flókinni stjórnarmyndun Mótmæla hugmyndum um innlimun nær alls Vesturbakkans Þjóðarsorg lýst yfir í Portgúal Pútín og Xi ræddu ódauðleika í gegnum líffæragjöf „Furðuutanríkisstefna“ Trump hafi rekið Indland í fangið á Kínverjum Fimmtán látnir hið minnsta eftir að kláfur fór út af sporinu Ætla að fella niður bólusetningarskyldu í Flórída Sjá meira