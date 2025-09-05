Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti tveimur útköllum í nótt þar sem tilkynnt var um líkamsárás. Önnur átti sér stað á gistiheimili í póstnúmerinu 105 en þar var einn handtekinn og annar fluttur á slysadeild.
Hin líkamsárásin átti sér stað í póstnúmerinu 111, þar sem tveir réðust á einn. Báðir flúðu af vettvangi en sá sem varð fyrir árásinni hlaut minniháttar meiðsl.
Lögregla sinnti ýmsum öðrum verkefnum í nótt og handtók meðal annars mann og vistaði í fangageymslu sökum ástands, eftir að viðkomandi hafði verið til ama í fjölbýlishúsi og haldið vöku fyrir nágrönnunum.
Þá var tilkynnt um nokkur minniháttar umferðaróhöpp en í einu tilviki var einn fluttur á slysadeild með minniháttar meiðsl.
Lögregla sinnti einnig útkalli vegna þjófnaðar í verslun í póstnúmerinu 104 og rannsakar rúðubrot í fyrirtæki í Kópavogi.