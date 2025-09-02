Í hádegisfréttum verður fjallað um uppsagnirnar á Bakka sem tilkynnt var um í gær og rætt við verkalýðsforkólfa og ráðherra vegna málsins.
Einnig munum við áfram fjalla um ástandið á skiptistöðinni í Mjódd og ræða við formann Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar sem segir að endurbætur á svæðinu séu rækilega komnar á dagskrá.
Að auki heyrum við í atvinnuvegaráðherra um lokun fiskvinnslunnar Leo Seafood í Vestmannaeyjum sem hún segir ekki koma á óvart. Langt sé seilst með því að kenna veiðigjöldum um lokun hennar.
Í sportpakka dagsins verður svo hitað upp fyrir leik Íslands og Slóveníu á EM í körfubolta sem fram fer í dag. Þar munu strákarnir okkar mæta einni stærstu stjörnu heims í körfu.