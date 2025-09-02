Mýtur um fjármál: Hræddur við YOLO-viðhorf Íslendinga Stefán Árni Pálsson skrifar 2. september 2025 09:05 Björn Berg hefur skoðað fjármál Íslendinga í mörg ár. „Það er ekki þannig að lífið gangi út á að skilja eftir stærsta dánarbúið. Það er ekki stigatafla í kirkjugarðinum og það er heldur ekki verið að halda bókhald um það hver leyfði sér aldrei neitt og sá vinnur leikinn,“ segir fjármálaráðgjafinn Björn Berg Gunnarsson í viðtali við Ísland í dag. Í þættinum fer hann yfir ýmsar lífseigar mýtur um fjármál, til að mynda hvort að námslán séu hagstæðustu lánin og hvort bílalán séu þau verstu. Þá talar hann einnig um viðhorf sem virðist vera útbreitt meðal Íslendinga og sem hann er ekkert sérstaklega hrifinn af, svokallað YOLO-viðhorf, eða „þú lifir bara einu sinni“ viðhorfið. Það felst í því að fólk réttlætir fyrir sér að eyða peningum í ferðalög eða taka lán fyrir hinu og þessu því það lifir bara einu sinni. Björn Berg er ekki hrifinn af því „af því að ég hitti síðan fólkið sem hafði talað svona á sínum tíma og er núna með hnút í maganum vegna afleiðinganna.“ Hann brýnir einnig fyrir fólki að huga snemma að lífeyristöku þó það sé ekki skemmtilegt umræðuefni. „Við getum haft svo mikið um þetta að segja að við getum gjörbreytt lífi okkar með góðri ákvörðun,“ segir Björn Berg. Sjá má þáttinn í heild sinni hér fyrir neðan. Ísland í dag Fjármál heimilisins Mest lesið Erfitt að geta ekki rætt meðgönguna við móður sína Lífið „Guð og karlmenn elska mig“ Lífið Graham Greene er látinn Lífið Sagði nei takk við Durex en já við Netflix Lífið Mýtur um fjármál: Hræddur við YOLO-viðhorf Íslendinga Lífið „Núna er þetta bara blautbolakeppni“ Lífið Stjörnulífið: „Hógværasti maður á jörðinni“ Lífið Hárprúður Eiður heillar Lífið Langþráður draumur að halda hinsegin kvikmyndahátíð Bíó og sjónvarp Júlíana Sara tekur við af Ásu Ninnu í Bakaríinu Lífið Fleiri fréttir „Núna er þetta bara blautbolakeppni“ Mýtur um fjármál: Hræddur við YOLO-viðhorf Íslendinga Graham Greene er látinn Erfitt að geta ekki rætt meðgönguna við móður sína „Guð og karlmenn elska mig“ Júlíana Sara tekur við af Ásu Ninnu í Bakaríinu Hárprúður Eiður heillar Dúndurgóður hverdsdagsréttur Kóngurinn með kveðju til Íslendinga Lára og lyfjaprinsinn gáfu dótturinni nafn Afmælisdagurinn bara „venjulegur dagur“ og á ekki von á gjöfum Áralangt stofufangelsi, umdeild ákæra og játning í skiptum fyrir frelsi Frosti og Helga Gabríela flytja innan hverfis Helgi í Góu minnist Pattýjar og ljóstrar upp um fjölskylduleyndarmál Hugrún kveður Reykjavík síðdegis Sagði nei takk við Durex en já við Netflix Hljóp annað maraþon á tánum og minntist Bríetar Irmu Stjörnulífið: „Hógværasti maður á jörðinni“ Fékk líflátshótanir í kjölfar ummæla um óbólusetta „Tárast yfirleitt einu sinni á dag“ BMX brós strákarnir hafa skemmt á flestum bæjarhátíðum sumarsins Unnur Birna og Daði eru nýtt par Sjö ára þrautaganga endaði með kraftaverki Krakkatía vikunnar: Kistuhylur, Kpop og Lína langsokkur Kjötsúpu í boði á Hvolsvelli fyrir alla sem vilja Hvar er Donald Trump? Hátíðin áminning um að veganismi sé lífsstíll en ekki megrunarkúr Fréttatía vikunnar: Fellibylur, körfubolti og Laufey Flottar flíkur og fylgihlutir fyrir haustið Indversk pizza að hætti Rakelar Maríu Sjá meira