Neðanjarðarpartý og menningarveisla fyrir öll vit

Það var mikið líf og fjör á menningarviðburðinum RVK X sem haldinn var í Grósku á Menningarnótt og spannaði marga klukkutíma og hina ýmsu listmiðla. Kvöldið endaði á alvöru partýi í bílakjallara þar sem plötusnúðar og rapparar á borð við Aron Can stigu á stokk.
Í fréttatilkynningu segir:
„Viðburðurinn sameinar tísku, list og tónlist í eina heildstæða upplifun með það að markmiði að efla sýnileika íslenskrar menningar, styrkja stöðu hennar og endurvekja áhuga ungs fólks á innlendri list, hönnun, tónlist og menningu almennt.
View this post on Instagram A post shared by @_rvk_x_
A post shared by @_rvk_x_
Skipuleggjendur voru Daníel Darri Björgólfsson, Rakel María Gísladóttir, Stormur Jón Kormákur Baltasarsson og skapandi listastofan BigBoy.“
Í ár var jafnframt metnaðarfull listasýning sem innihélt splunkuný verk sjö íslenskra listamanna. Þau voru Steinn Logi, Korkimon, Jón Sæmundur, Lóa Fenzy, Arnar Waage, Ragnheiður Íris og Þórsteinn Svanhildarson.
„Með þessu hefur pop-up markaðurinn þróast úr því að vera eingöngu vettvangur fyrir tísku og hönnun í að verða lifandi og fjölbreyttur menningarvettvangur þar sem list og sköpun fá að njóta sín á nýstárlegan hátt,“ segja þær Hekla Gaja og Rubina Singh.
Hekla Gaja og Rúbína mynda saman teymið BigBoy sem þær útskýra sem svo:
„BigBoy er skapandi stofa sem sérhæfir sig í listrænni stjórnun á ýmsum verkefnum með öflugri hugmyndafræði og sjónrænni stefnu. Nafnið BigBoy er meðvitað kaldhæðnislegt en jafnframt kraftmikið.
Það vísar til hefðbundinnar tengingar valds og karlmennsku, en um leið er þeirri merkingu snúið við og henni gefið nýtt, opnara inntak sem byggir á valdeflingu, frumleika og fjölbreytileika. Nafnið er þannig bæði ögrandi og fyndið, það leikur sér með ímynd karlsins,“ segja stelpurnar.
Um kvöldið var bílakjallara Grósku breytt í kröftugan neðanjarðar-tónleikastað fyrir tónlistarhátíðina RVK X.
„Þar komu fram margir af fremstu tónlistarmönnum landsins og sköpuðu einstaka stemningu sem gestir munu seint gleyma. Á svið stigu Birnir, Inspector Spacetime, Young Nazareth og DJ ÓK sem fengu til liðs við sig Flóna, Aron Can, Joey Christ, Alösku1867 og Helga T.
Tónleikarnir sameinuðu kraft, nýsköpun og menningarlega tjáningu á áhrifaríkan hátt með það að markmiði að ná til yngri kynslóða og hvetja þau til virkrar þátttöku í íslensku menningarlífi.“