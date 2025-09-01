Kóngurinn með kveðju til Íslendinga Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 1. september 2025 14:54 Halla Benediktsdóttir fór á fund Friðriks X Danakonungs í morgun. Samsett/Facebook/AP Halla Benediktsdóttir, umsjónarmaður Jónshúss í Kaupmannahöfn, heimsótti Friðrik X Danakonung í dag og færði honum þakkir fyrir orðuna sem kóngur sæmdi hana í tilefni af heimsókn hans og íslensku forsetahjónanna í Jónshús fyrra. Í dag eru jafnframt tíu ár síðan Halla tók við starfinu í Jónshúsi en á fundi hennar með konungi í dag bað hann fyrir kveðju til Íslendinga. Frá þessum tímamótum er greint á Facebook-síðu Jónshúss í dag. Sjá einnig: Söguleg heimsókn konungshjónanna í Jónshús „Í dag eru 10 ár síðan ég, Halla Benediktsdóttir, tók við starfinu sem umsjónarmaður Jónshúss. Tíminn hefur verið viðburðarríkur og mjög margt áhugavert og skemmtilegt gerst,“ segir í færslunni. „Dagurinn í dag var engin undantekning, en hann hófst með heimsókn minni til kóngsins, Friðriks tíunda, þar sem ég þakkaði honum fyrir að veita mér Dannebrogsorðuna síðastliðið haust, í tengslum við heimsókn íslensku forsetahjónanna og dönsku konungshjónanna í Jónshús,“ segir ennfremur í færslunni. Fréttastofa fylgdist náið með heimsókninni á sínum tíma en Friðrik X heimsótti Jónshús ásamt Maríu drottningu eiginkonu sinni í október í fyrra, fyrstur danskra þjóðhöfðingja, til að heimsækja menningarmiðstöð Íslendinga í Kaupmannahöfn í Jónshúsi. Heimsókn forsetahjónanna Höllu Tómasdóttur og Björns Skúlasonar til Danmerkur var jafnframt fyrsta opinbera heimsóknin þar sem Friðrik X var í hlutverki gestgjafa eftir að hann tók við krúnunni af Margréti móður sinni Danadrottningu í janúar 2024. „Við spjölluðum stuttlega saman um heimsóknina og sagði hann að hún hefði verið lærdómsrík. Hann bað síðan fyrir kærri kveðju til notenda Jónshúss og annarra Íslendinga og er henni hér með komið á framfæri,“ skrifar Halla í færslu Jónshúss sem birt er ásamt mynd frá Kristjánsborgarhöll í morgun. Facebook Kóngafólk Danmörk Íslendingar erlendis Mest lesið Hljóp annað maraþon á tánum og minntist Bríetar Irmu Lífið Helgi í Góu minnist Pattýjar og ljóstrar upp um fjölskylduleyndarmál Lífið Sagði nei takk við Durex en já við Netflix Lífið Stjörnulífið: „Hógværasti maður á jörðinni“ Lífið „Tárast yfirleitt einu sinni á dag“ Lífið Fékk líflátshótanir í kjölfar ummæla um óbólusetta Lífið Frosti og Helga Gabríela flytja innan hverfis Lífið Lára og lyfjaprinsinn gáfu dótturinni nafn Lífið Afmælisdagurinn bara „venjulegur dagur“ og á ekki von á gjöfum Lífið Þú heyrðir rétt: klassík getur verið skemmtileg Gagnrýni Fleiri fréttir Dúndurgóður hverdsdagsréttur Kóngurinn með kveðju til Íslendinga Lára og lyfjaprinsinn gáfu dótturinni nafn Afmælisdagurinn bara „venjulegur dagur“ og á ekki von á gjöfum Áralangt stofufangelsi, umdeild ákæra og játning í skiptum fyrir frelsi Frosti og Helga Gabríela flytja innan hverfis Helgi í Góu minnist Pattýjar og ljóstrar upp um fjölskylduleyndarmál Hugrún kveður Reykjavík síðdegis Sagði nei takk við Durex en já við Netflix Hljóp annað maraþon á tánum og minntist Bríetar Irmu Stjörnulífið: „Hógværasti maður á jörðinni“ Fékk líflátshótanir í kjölfar ummæla um óbólusetta „Tárast yfirleitt einu sinni á dag“ BMX brós strákarnir hafa skemmt á flestum bæjarhátíðum sumarsins Unnur Birna og Daði eru nýtt par Sjö ára þrautaganga endaði með kraftaverki Krakkatía vikunnar: Kistuhylur, Kpop og Lína langsokkur Kjötsúpu í boði á Hvolsvelli fyrir alla sem vilja Hvar er Donald Trump? Hátíðin áminning um að veganismi sé lífsstíll en ekki megrunarkúr Fréttatía vikunnar: Fellibylur, körfubolti og Laufey Flottar flíkur og fylgihlutir fyrir haustið Indversk pizza að hætti Rakelar Maríu Trúlofuð en ekki búin að flytja inn saman „Einhvern tímann verðurðu að leyfa barninu þínu að flytja að heiman“ Bananakaka með silkimjúku súkkulaðikremi Svona heppnaðist hárígræðslan hjá Baldri og Einari Taka fyrir sambönd flugfreyja og flugmanna út frá sögum úr bransanum Jón Ólafs og Hildur Vala keyptu í Vesturbænum Leggst undir hnífinn vegna brjóstakrabbameins og frestar túrnum Sjá meira