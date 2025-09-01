Erlent

Baðst af­sökunar áður en hann hlaut fangelsis­dóm fyrir vörslu barnaníðsefnis

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Dómur var kveðinn upp í Kaupmannahöfn dag. 
Dómur var kveðinn upp í Kaupmannahöfn dag.  EPA/Liselotte Sabroe

Henrik Sass Larsen, fyrrverandi viðskiptaráðherra Danmerkur, hefur verið dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir vörslu barnaníðsefnis. Dómur þess efnis var kveðinn upp í héraðsdómi í Kaupmannahöfn í dag.

Hann var ákærður fyrir að hafa haft í fórum sínum yfir sex þúsund myndir og tvö þúsund myndbönd af barnaníðsefni. Þar að auki fannst á heimili ráðherrans fyrrverandi dúkka af barni, ætluð til kynferðislegra athafna.

Sass Larsen var fundinn sekur fyrir tvo ákæruliði er snúa að vörslu barnaníðsefnis en sýknaður af því er snéri að dúkkunni. Dómurinn, sem er óskilorðsbundinn, er í samræmi við þá lágmarkskröfu refsingar sem saksóknari hafði farið fram á. Verjandi Sass Larsen segir að ekki hafi verið ákvörðun um hvort dómnum verði áfrýað.

Skömmu áður en dómur var kveðinn upp kvaddi Henrik Sass Larsen sér hljóðs þar sem hann baðst afsökunar. 

„Það er nokkuð sem mig langar að segja. Ég hef það stutt. Ég hef um langa hríð, opinberlega og fyrir rétti, talað um mína persónulegu erfiðleika og þau mistök sem ég hef gert. Það hefur haft gríðarlegar afleiðingar á fleiri en mig,“ sagði Sass Larsen að því er haft er eftir í frétt TV 2.

Málsvörn hans byggðist meðal annars á því að hann hafi haft myndefnið í fórum sínum til að rannsaka ofbeldi sem hann hafi sjálfur orðið fyrir sem barn.

„Ég vil gjarnan biðja alla þá sem hafa verið beittir misnotkun afsökunar. Ég þekki mörg ykkar. Ætlunin var, að ég myndi hafa uppi á þeim sem gerðu mér þetta. Fyrirgefið, mér þykir þetta leitt.“

Þá minntist hann sérstaklega á þá sem hafi treyst á hann. Hann hafi valdið skaða og grafið undan því sem unnið hafi verið að í sameiningu. Þetta eigi þau og sú samheldni ekki skilið. Um leið ítrekaði hann afsökunarbeiðni sína til þeirra, og allra Dana, sem fylgist með málinu.

Loks bað hann fjölskyldu sína og alla nákomna afsökunar. Hann hafi sett þau í ömurlegar aðstæður og málið hafi reynt um of á þá sem standi honum næst. Á því vildi hann einnig biðjast afsökunar.

