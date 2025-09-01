Baðst afsökunar áður en hann hlaut fangelsisdóm fyrir vörslu barnaníðsefnis Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 1. september 2025 11:36 Dómur var kveðinn upp í Kaupmannahöfn dag. EPA/Liselotte Sabroe Henrik Sass Larsen, fyrrverandi viðskiptaráðherra Danmerkur, hefur verið dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir vörslu barnaníðsefnis. Dómur þess efnis var kveðinn upp í héraðsdómi í Kaupmannahöfn í dag. Hann var ákærður fyrir að hafa haft í fórum sínum yfir sex þúsund myndir og tvö þúsund myndbönd af barnaníðsefni. Þar að auki fannst á heimili ráðherrans fyrrverandi dúkka af barni, ætluð til kynferðislegra athafna. Sass Larsen var fundinn sekur fyrir tvo ákæruliði er snúa að vörslu barnaníðsefnis en sýknaður af því er snéri að dúkkunni. Dómurinn, sem er óskilorðsbundinn, er í samræmi við þá lágmarkskröfu refsingar sem saksóknari hafði farið fram á. Verjandi Sass Larsen segir að ekki hafi verið ákvörðun um hvort dómnum verði áfrýað. Skömmu áður en dómur var kveðinn upp kvaddi Henrik Sass Larsen sér hljóðs þar sem hann baðst afsökunar. „Það er nokkuð sem mig langar að segja. Ég hef það stutt. Ég hef um langa hríð, opinberlega og fyrir rétti, talað um mína persónulegu erfiðleika og þau mistök sem ég hef gert. Það hefur haft gríðarlegar afleiðingar á fleiri en mig,“ sagði Sass Larsen að því er haft er eftir í frétt TV 2. Málsvörn hans byggðist meðal annars á því að hann hafi haft myndefnið í fórum sínum til að rannsaka ofbeldi sem hann hafi sjálfur orðið fyrir sem barn. „Ég vil gjarnan biðja alla þá sem hafa verið beittir misnotkun afsökunar. Ég þekki mörg ykkar. Ætlunin var, að ég myndi hafa uppi á þeim sem gerðu mér þetta. Fyrirgefið, mér þykir þetta leitt.“ Þá minntist hann sérstaklega á þá sem hafi treyst á hann. Hann hafi valdið skaða og grafið undan því sem unnið hafi verið að í sameiningu. Þetta eigi þau og sú samheldni ekki skilið. Um leið ítrekaði hann afsökunarbeiðni sína til þeirra, og allra Dana, sem fylgist með málinu. Loks bað hann fjölskyldu sína og alla nákomna afsökunar. Hann hafi sett þau í ömurlegar aðstæður og málið hafi reynt um of á þá sem standi honum næst. Á því vildi hann einnig biðjast afsökunar. Danmörk Ofbeldi gegn börnum Kynferðisofbeldi Mest lesið Vill skipta út borgarstjórnarflokknum en halda Hildi inni Innlent Sólveig Anna sé sjálf sek um dyggðaskreytingar Innlent „Kynlífsdúkka“ af ungu barni meðal gagna máls gegn fyrrverandi ráðherra Erlent Biðjast ekki afsökunar Innlent Hútar réðust inn til Sameinuðu þjóðanna og tóku ellefu starfsmenn í hald Innlent Rúmlega sex hundruð látnir eftir skjálfta í Afganistan Erlent Friðarsúlan „gagnslaus“ og megi alveg eins heita „woke-súlan“ Innlent Dómari stöðvaði flutning fylgdarlausra barna til Gvatemala Erlent Það sé skammtímalausn að lengja opnunartíma og senda fólk erlendis í geislameðferð Innlent Handtekinn vegna morðsins á þingforsetanum fyrrverandi Erlent Fleiri fréttir Baðst afsökunar áður en hann hlaut fangelsisdóm fyrir vörslu barnaníðsefnis Telja Rússa hafa truflað flugvél forseta framkvæmdastjórnar ESB „Kynlífsdúkka“ af ungu barni meðal gagna máls gegn fyrrverandi ráðherra Refsivert að leita að ævisögu Navalní á netinu í Rússlandi Dómari stöðvaði flutning fylgdarlausra barna til Gvatemala Rúmlega sex hundruð látnir eftir skjálfta í Afganistan Handtekinn vegna morðsins á þingforsetanum fyrrverandi Vilja reisa gervigreindarborgir á rústum Gasa Vilja losna við lífsýni sem tengt var Ásu Felldu talsmann hernaðararms Hamas Sár yfir Nóbelnum og rak Modi í faðm Xi Ísland enn friðsælast í sífellt versnandi heimi Ætla að hægja á eða stöðva flæði neyðaraðstoðar Skipagöng ólíklegri eftir að tilboð reyndust of há Maður talinn af eftir jarðfall Reynir að taka fleiri spil úr stokki þingsins Hleypa fulltrúum Palestínu ekki á allsherjarþingið Fyrrverandi þingforseti skotinn um hábjartan dag Finnar ætla að hætta að flagga hakakrossinum Úkraínumenn réðust á olíuvinnslu en Rússar á fjölbýlishús Flestir tollar Trumps eru ólöglegir, í bili Skutu hver annan fyrir orður og bætur Skoða að endurheimta votlendi til að stöðva loftslagsbreytingar og Rússa Sviptir Harris vernd Stærsta geimfyrirtæki Rússlands á vonarvöl Afhjúpaði eigin njósnara á X Shinawatra bolað úr embætti Slagsmál á mexíkóska þinginu yfir ræðutíma Ekki lengur fjarlægur möguleiki að hringrás í Atlantshafi stöðvist Falin myndavél á þingklósettinu og ósæmilegar myndir af börnum Sjá meira