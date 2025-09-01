Helgi í Góu minnist Pattýar og ljóstrar upp um fjölskylduleyndarmál Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. september 2025 11:24 Jóna Steinunn, betur þekkt sem Pattý, og Helgi Vilhjálmsson voru gift í 48 ár áður en Pattý lést árið 2011. KFC kynnir nýjan kjúklingaborgara sem byggir á uppskrift Pattýar, Jónu Steinunnar Patriciu Conway, eiginkonu Helga í Góu sem lést árið 2011. Borgarinn verður aðeins til sölu á Íslandi og það í takmarkaðan tíma. Kjúklingaborgarinn byggir á sögu hjónanna Helga og Pattý sem stóðu að stofnun KFC á Íslandi árið 1980. Borgarinn ber nafnið „Crispy Gravy“ og dregur nafn sitt af því að kjúklingabringunni er dýft í heita brúna sósu áður en hún er sett á borgarann og síðan er Pik-Nik kartöflustráum stráð yfir. Einhvern veginn svona mun Crispy Gravy líta út með sósu og pik-nik kartöflum. Jóna Steinunn Patricia Conway og Helgi Vilhjálmsson gengu í hjónaband árið 1963, eignuðust fjögur börn og stóðu saman að rekstri Góu-Lindu um áratugabil áður en Jóna lést árið 2011. Helgi segir að Jóna Steinunn, eða Pattý eins og hún var alltaf kölluð, hafi alla þeirra hjúskapartíð framreitt borgara með þessum hætti. „Vel af sósu – og Pik-Nik á milli. Þetta var bara eitthvað sem við vorum vön að gera og var mjög vinsælt á okkar heimili. Kannski hefur hún hugsað sem svo að þetta færi auðveldlega ofan í krakkana en í öllu falli varð þetta strax uppáhald hjá börnunum okkar og síðar barnabörnunum,“ segir Helgi um borgarann. Fjölskylduleyndarmálinu deilt með landsmönnum Hægt er að fá „Crispy Gravy“ á öllum stöðum KFC á landinu en ólíkt flestum máltíðum KFC fæst þessi þó aðeins á Íslandi og það í takmarkaðan tíma. „Þetta var nú aldrei hugsað sem hugmynd fyrir KFC á sínum tíma – þótt við höfum bæði unnið þar frá upphafi eftir að við opnuðum fyrsta staðinn. Það var bara núna nýlega sem þessi hugmynd kviknaði, að deila fjölskylduleyndarmálinu með fólkinu í landinu. Við vorum að huga að nýrri kjúklingaborgaramáltíð þegar stelpurnar mínar mundu eftir borgaranum hjá mömmu Pattý og okkur fannst að það yrði gaman að athuga hvort hann myndi slá í gegn hjá fólki utan fjölskyldunnar. Pattý hefði verið ánægð með þetta og þetta er falleg leið til að halda minningu hennar á lofti,“ segir Helgi að lokum. Matur Kjúklingur Hamborgarar Veitingastaðir Mest lesið Hljóp annað maraþon á tánum og minntist Bríetar Irmu Lífið „Tárast yfirleitt einu sinni á dag“ Lífið Stjörnulífið: „Hógværasti maður á jörðinni“ Lífið Sagði nei takk við Durex en já við Netflix Lífið Fékk líflátshótanir í kjölfar ummæla um óbólusetta Lífið Þú heyrðir rétt: klassík getur verið skemmtileg Gagnrýni Helgi í Góu minnist Pattýar og ljóstrar upp um fjölskylduleyndarmál Lífið Unnur Birna og Daði eru nýtt par Lífið Frosti og Helga Gabríela flytja innan hverfis Lífið Hugrún kveður Reykjavík síðdegis Lífið Fleiri fréttir Áralangt stofufangelsi, umdeild ákæra og játning í skiptum fyrir frelsi Frosti og Helga Gabríela flytja innan hverfis Helgi í Góu minnist Pattýar og ljóstrar upp um fjölskylduleyndarmál Hugrún kveður Reykjavík síðdegis Sagði nei takk við Durex en já við Netflix Hljóp annað maraþon á tánum og minntist Bríetar Irmu Stjörnulífið: „Hógværasti maður á jörðinni“ Fékk líflátshótanir í kjölfar ummæla um óbólusetta „Tárast yfirleitt einu sinni á dag“ Unnur Birna og Daði eru nýtt par Sjö ára þrautaganga endaði með kraftaverki Krakkatía vikunnar: Kistuhylur, Kpop og Lína langsokkur Kjötsúpu í boði á Hvolsvelli fyrir alla sem vilja Hvar er Donald Trump? Hátíðin áminning um að veganismi sé lífsstíll en ekki megrunarkúr Fréttatía vikunnar: Fellibylur, körfubolti og Laufey Flottar flíkur og fylgihlutir fyrir haustið Indversk pizza að hætti Rakelar Maríu Trúlofuð en ekki búin að flytja inn saman „Einhvern tímann verðurðu að leyfa barninu þínu að flytja að heiman“ Bananakaka með silkimjúku súkkulaðikremi Svona heppnaðist hárígræðslan hjá Baldri og Einari Taka fyrir sambönd flugfreyja og flugmanna út frá sögum úr bransanum Jón Ólafs og Hildur Vala keyptu í Vesturbænum Leggst undir hnífinn vegna brjóstakrabbameins og frestar túrnum „Þetta var eins og Atlantis sem sökk“ Hafdís Huld bæjarlistamaður Mosfellsbæjar Vinsælast á Netflix og Spotify: Kóreskir djöflaveiðarar tröllríða öllu Silkimjúk súpa fyrir sálina Eru smáhrifavaldar að taka yfir markaðinn? Sjá meira