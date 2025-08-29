Trúlofuð en ekki búin að flytja inn saman Magnús Jochum Pálsson skrifar 29. ágúst 2025 15:12 Taylor Swift og Travis Kelce hafa verið saman fra haustinu 2023. EPA Poppstjarnan Taylor Swift og NFL-kappinn Travis Kelce trúlofuðu sig á dögunum eftir tveggja ára samband og eru byrjuð að plana brúðkaupið. Eitt eiga þó enn eftir að gera: flytja inn saman. Dægurmiðillinn TMZ, sem er þekktur fyrir örugga heimildarmenn, segir „ofurparið enn ekki búa saman“ og að „heimildarmenn með beina tengingu“ við parið segja að „það sé ekkert sameiginlegt ástarhreiður í bígerð“. Það er skiljanlegt að parið hafi ekki enn náð að koma sér upp sameiginlegri íbúð í ljósi þess að þau eru bæði með þétta dagskrá sem inniheldur mikið af ferðalögum, hún með Eras-tónleikaferðalagið, sem hefur varað stóran hluta sambands þeirra, og hann sem NFL-leikmaður. Heimildarmaður fréttamiðilsins Us Weekly sagði um parið: „Þau vilja algjörlega fjölskyldu, draumurinn þeirra er að eignast börn.“ Þá greindi Us Weekly einnig frá því að parið væri ekki búið að ákveða hvar þau hygðust stofna til fjölskyldu en hafi verið að skoða sig um. Annar dægurmiðill, Page Six, heldur því fram að parið væri að skoða 18 milljón dala villu í Ohio-ríki nálægt heimabæ Kelce, Cleveland Heights. Bandaríkin Ástin og lífið Tónlist NFL Tengdar fréttir Taylor Swift trúlofuð Poppsöngkonan Taylor Swift er trúlofuð íþróttamanninum Travis Kelce. 26. ágúst 2025 17:31 Tilkynnti tólftu plötuna í hlaðvarpi kærastans Taylor Swift tilkynnti tólftu plötu sína, The Life of a Showgirl, eftir að hafa birt dularfulla niðurtalningu á heimasíðu sinni. Swift greindi frá plötunni í stiklu fyrir nýjasta hlaðvarpsþátt Travis og Jason Kelce sem birtist í dag. 12. ágúst 2025 10:12 Á loks réttinn að öllum plötunum sínum Tónlistarkonan Taylor Swift hefur keypt réttindin að plötum sínum eftir sex ár og tvö eigendaskipti. Hún segir stærsta draum sinn hafa ræst. 31. maí 2025 22:26 Mest lesið Smashing Pumpkins pumpuðu upp stemningu – en listin varð undir hávaðanum Gagnrýni „Þetta var eins og Atlantis sem sökk“ Lífið „Einhvern tímann verðurðu að leyfa barninu þínu að flytja að heiman“ Lífið Taka fyrir sambönd flugfreyja og flugmanna út frá sögum úr bransanum Lífið Jón Ólafs og Hildur Vala keyptu í Vesturbænum Lífið Leggst undir hnífinn vegna brjóstakrabbameins og frestar túrnum Lífið Svona heppnaðist hárígræðslan hjá Baldri og Einari Lífið Opna Preppbarinn í Keflavík og bjóða 50% afslátt Lífið samstarf Kaupa glæsihús frænku Patriks Lífið Býr beint fyrir neðan barnsmóður sína Lífið Fleiri fréttir Trúlofuð en ekki búin að flytja inn saman „Einhvern tímann verðurðu að leyfa barninu þínu að flytja að heiman“ Bananakaka með silkimjúku súkkulaðikremi Svona heppnaðist hárígræðslan hjá Baldri og Einari Taka fyrir sambönd flugfreyja og flugmanna út frá sögum úr bransanum Jón Ólafs og Hildur Vala keyptu í Vesturbænum Leggst undir hnífinn vegna brjóstakrabbameins og frestar túrnum „Þetta var eins og Atlantis sem sökk“ Hafdís Huld bæjarlistamaður Mosfellsbæjar Vinsælast á Netflix og Spotify: Kóreskir djöflaveiðarar tröllríða öllu Silkimjúk súpa fyrir sálina Eru smáhrifavaldar að taka yfir markaðinn? Sex bestu veitingastaðirnir í Skandinavíu Býr beint fyrir neðan barnsmóður sína Fjölgar í fjölskyldu Maríu Birtu og Ella Ástarleikir á fjölbreyttum stöðum Fullkominn kókos og chiagrautur að hætti Elísabetar Mettu Sóley og Kormákur skáluðu í síðsumarsólinni Segir lýtaaðgerðir hennar leið til að eldast með reisn Kaupa glæsihús frænku Patriks Opnar sig eftir handtökuna Töluðu íslensku við mannhafið Hin 93 ára Jóhanna skríður enn um garðinn til að halda honum fínum Fárveik í París Fullkominn brúðkaupsdagur í sænskum kastala Skiptir stærðin raunverulega máli? Berbrjósta og bleikhærðar með byltingu Taylor Swift trúlofuð Taumlaus gleði og stjörnum prýddir tónleikar Stórstjörnur í mögulegum ástarþríhyrningi Sjá meira