Kjötsúpa mun flæða um Hvolsvöll og næsta nágrenni um helgina því Kjötsúpuhátíð stendur yfir á svæðinu þar sem allir geta fengið eins mikið af ókeypis kjötsúpa eins og þeir geta í sig látið. Fjölmörg skemmtiatriði verða einnig í boði og risa grillveisla í dag svo eitthvað sé nefnt.
Kjötsúpuhátíðin hófst formlega á miðvikudagskvöld þar sem bændurnir á bænum Stóru Mörk undir Eyjafjöllum buðu öllum, sem vildu í kjötsúpu heim til sín og mættu um 300 manns þangað. Sóli Hólm var með uppistand í risa tjaldi á miðbæjartúninu á Hvolsvelli á fimmtudagskvöld og í gærkvöldi var súpurölt þar sem íbúar og gestir fóru á milli húsa til að smakka á kjötsúpu eða einhverri annari súputegund.
Sigmundur Páll Jónsson er markaðs- og kynningarstjóri Rangárþings eystra og veit því allt um Kjötsúpuhátíðina.
„Á eftir klukkan 14:00 hefst fjölskylduhátíðin inn í tjaldinu á miðbæjartúninu en þar verða til dæmis strákarnir í Væb og Anna í Frozen og allskonar. Svo eru viðburðir um allan bæ. Það eru tónleikar í Unu og það voru tónleikar í Eldstó á fimmtudaginn og svo verður ball með Stuðlabandinu í kvöld og engin önnur en Guðrún Árný ætlar að hita upp með brekkusöng í kvöld,“ segir Sigmundur.
Sigmundur segir að það sé frítt inn á alla viðburði á hátíðinni og það kunni gestir sérstaklega vel að meta.
„Við viljum bara sýna fram á það hversu gott er að búa í Rangárþingi eystra og íbúar taka virkan þátt í öllu,“ segir hann.
Og kjötsúpa flæðir yfir allt hér eða hvað?
„Já, já, Kjötsúpan flæðir um allt og það eru reyndar allskonar súpur en mjög mikið af kjötsúpu og það er kjöt í súpunni“, tekur Sigmundur skýrt fram skellihlæjandi.
Kjötsúpuhátíðin verður 20 ára á næsta ári og þá segir að Sigmundur að hátíðin verði sérstaklega vegleg og flott.
En hversu mikilvægt er að halda svona bæjarhátíð eins og á Hvolsvelli?
„Þetta er gríðarlega mikilvægt, bara hrista saman fólkið þannig að fólk finni fyrir því að við stöndum saman öll hérna í að gera bæinn okkar skemmtilegan og fallegan og þetta hristir saman göturnar í skreytingum og bjóða upp á súpur. Þetta er gríðarlega mikilvægt,“ segir Sigmundur Páll.
Hér má sjá dagskrá hátíðarinnar