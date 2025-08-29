„Þetta var eins og Atlantis sem sökk“

Í aðdraganda framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun sem hófust árið 2002 fór RAX og myndaði svæðið sem til stóð að færi undir uppistöðulón virkjunarinnar, Hálslón.
Svæðið var fáfarið, við rætur norðanverðs Vatnajökuls, en afar fallegt með fallegum fossum og hrikalegum gljúfrum. Við árbakkana óx gróður sem laðaði að sér fuglalíf og var eins og nokkurs konar vin í eyðimörkinni á hálendinu.
Margir málsmetandi aðilar samfélagsins lögðust gegn framkvæmdunum og mótmæltu og haft var á orði að þjóðin hefði skipst í tvær fylkingar, virkjunarsinna og virkjunarandstæðinga.
Stíflan reis og stóð bygging hennar yfir frá árinu 2003 til ársins 2007. Hún var gangsett 30. nóvember árið 2007 og er stærsta grjótstífla Evrópu.
RAX var viðstaddur þegar lónið var fyllt og myndaði atburðinn.
Kárahnjúkavirkjun framleiðir 4.600 gígavattsstundir á ári og fer stór hluti orkunnar til álvers Alcoa Fjarðaráls í Reyðarfirði sem sér í kringum 800 manns fyrir beinum og afleiddum störfum og er stærsti vinnustaður Austurlands.
Söguna af landinu sem hvarf má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.
Hálendi Íslands er magnað og þegar RAX flýgur þar yfir og sólin er lágt á lofti og skuggarnir teygja úr sér, þá líður honum eins og geimfara og finnst hann vera að horfa á tunglið.
RAX ólst upp við jökla. Síðustu áratugi hefur hann flogið ótal ferðir yfir jökla landsins og náð þar stórkostlegum myndum en hann sér eitthvað meira í þeim en við flest.