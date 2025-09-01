Hugrún kveður Reykjavík síðdegis Atli Ísleifsson skrifar 1. september 2025 11:11 Hugrún Halldórsdóttir. Vísir/Vilhelm Hugrún Halldórsdóttir útvarpskona er hætt störfum hjá Bylgjunni þar sem hún hefur verið í hópi umsjónarmanna þáttarins Reykjavík síðdegis. Hugrún greinir frá þessu í færslu á Facebook-síðu sinni í dag, meðal annars með orðunum: „Verið hress, ekkert stress, bless bless.“ Hugrún segir að sér hafi alltaf fundist 1. september táknrænn fyrir kaflaskil og þykir henni því tilvalið að segja frá því að nýr kafli sé að hefjast í „þessari bók lífs míns (uppástungur að titli óskast)“. „Eftir rúm tvö ár í Reykjavík síðdegis kveð ég Bylgjuna Þakklát fyrir einstakt samstarfsfólk, hlustendur og allt sem viðmælendur gáfu af sér í þeim mörg þúsund viðtölum sem fæddust á þessum tíma. Ég hlakka til að fylla komandi tíma með nýjum litum, fólki og verkefnum. Fyrst á dagskrá er þó síðbúið sumarfrí í september. Þaaaaar á meðal ferð til Madridar þar hjartahleðslustöðin mín er staðsett,“ segir í færslu Hugrúnar. Umsjónarmenn Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í vetur verða þeir Kristófer Helgason, Páll Sævar Guðjónsson og Auðun Georg Ólafsson. Vísir er í eigu Sýnar. Vistaskipti Bylgjan Sýn Mest lesið Hljóp annað maraþon á tánum og minntist Bríetar Irmu Lífið „Tárast yfirleitt einu sinni á dag“ Lífið Stjörnulífið: „Hógværasti maður á jörðinni“ Lífið Sagði nei takk við Durex en já við Netflix Lífið Fékk líflátshótanir í kjölfar ummæla um óbólusetta Lífið Þú heyrðir rétt: klassík getur verið skemmtileg Gagnrýni Helgi í Góu minnist Pattýar og ljóstrar upp um fjölskylduleyndarmál Lífið Unnur Birna og Daði eru nýtt par Lífið Frosti og Helga Gabríela flytja innan hverfis Lífið Hugrún kveður Reykjavík síðdegis Lífið Fleiri fréttir Áralangt stofufangelsi, umdeild ákæra og játning í skiptum fyrir frelsi Frosti og Helga Gabríela flytja innan hverfis Helgi í Góu minnist Pattýar og ljóstrar upp um fjölskylduleyndarmál Hugrún kveður Reykjavík síðdegis Sagði nei takk við Durex en já við Netflix Hljóp annað maraþon á tánum og minntist Bríetar Irmu Stjörnulífið: „Hógværasti maður á jörðinni“ Fékk líflátshótanir í kjölfar ummæla um óbólusetta „Tárast yfirleitt einu sinni á dag“ Unnur Birna og Daði eru nýtt par Sjö ára þrautaganga endaði með kraftaverki Krakkatía vikunnar: Kistuhylur, Kpop og Lína langsokkur Kjötsúpu í boði á Hvolsvelli fyrir alla sem vilja Hvar er Donald Trump? Hátíðin áminning um að veganismi sé lífsstíll en ekki megrunarkúr Fréttatía vikunnar: Fellibylur, körfubolti og Laufey Flottar flíkur og fylgihlutir fyrir haustið Indversk pizza að hætti Rakelar Maríu Trúlofuð en ekki búin að flytja inn saman „Einhvern tímann verðurðu að leyfa barninu þínu að flytja að heiman“ Bananakaka með silkimjúku súkkulaðikremi Svona heppnaðist hárígræðslan hjá Baldri og Einari Taka fyrir sambönd flugfreyja og flugmanna út frá sögum úr bransanum Jón Ólafs og Hildur Vala keyptu í Vesturbænum Leggst undir hnífinn vegna brjóstakrabbameins og frestar túrnum „Þetta var eins og Atlantis sem sökk“ Hafdís Huld bæjarlistamaður Mosfellsbæjar Vinsælast á Netflix og Spotify: Kóreskir djöflaveiðarar tröllríða öllu Silkimjúk súpa fyrir sálina Eru smáhrifavaldar að taka yfir markaðinn? Sjá meira