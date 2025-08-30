Lífið

Há­tíðin á­minning um að veganismi sé lífs­stíll en ekki megrunar­kúr

Lovísa Arnardóttir skrifar
Öll dýr eru velkomin á hátíðina.
Öll dýr eru velkomin á hátíðina. Vísir/Anton Brink

Árleg hátíð grænkera, Vegan festival, fer fram á morgun á Thorsplani í Hafnarfirði. Aldís Amah Hamilton, formaður Samtaka grænkera á Íslandi, segist spennt að taka á móti fólki á hátíðinni. Það sé hennar fyrsta sem formaður félagsins. Það séu gamlir og nýir þátttakendur og nóg í boði fyrir alla, vegan og ekki vegan.

„Það er búið að spá góðu veðri en það verður frábær stemning,“ segir Aldís en hátíðin stendur frá klukkan 13 til 16 og er fjölskylduhátíð. Hátíðin er haldin í níunda sinn í ár en hún hefur alltaf verið haldin í Hafnarfirði og eru dýr velkomin.

Á hátíðinni verður hægt að fá osta frá Livefood, mat frá Loving Vegan og bakkelsi frá Plöntunni og Hérastubbi. Aðsendar

Fyrirtækin sem verða með bás á hátíðinni eru Ella Stína, Tropic, Sama, Mijita, Plantan, Allt er vænt, Hérastubbur, Bræða drinks, Live food, Food Coop, Loving Vegan, Vistvæna búðin, Lángos vagninn og Ísgerð Hafnarfjarðar.

„Það eru tveir matarvagnar, snyrtivörur og við erum með gamla og nýja þátttakendur. Plantan er ein af okkar elstu þátttakendum en Mama koma ný inn í ár.“

Alltaf fleiri sem vilja kynna sér vegan

Aldís segir hátíðina góða vísbendingu um að hópurinn sé alltaf stækkandi sem vilji kynna sér veganisma.

„Mér finnst þetta líka vera áminning um að þetta er ekki megrunarkúr. Þú sérð ekki hátíðir tileinkaðar ketó, 80–20 eða macros. Þetta er miklu meira lífsstíll og hátíðin þannig kynning á öllu því frábæra sem þessi lífsstíll getur boðið upp á. Hvort sem fólk fari alla leið eða tileinki sér aðeins hluta. Þarna getum við sýnt veganisma og plöntumiðaðan lífsstíl í jákvæðu umhverfi.“

Aldís er í fyrsta sinn sem formaður samtakanna að skipuleggja hátíðina og er spennt að taka á móti fólki á sunnudaginn. Vísir/Anton Brink

Hún segir einnig mikilvægt fyrir vegan fólk að fá tækifæri til að koma saman á svona hegðun og vita að allt sem er í boði er vegan.

„Þetta er í fyrsta sinn sem ég skipulegg hátíðina og ég er spenntust fyrir því að sjá þetta verða að veruleika,“ segir hún aðspurð um það hverju hún sé spenntust fyrir á hátíðinni. Hún hafi komið að hátíðinni í fyrra sem stjórnarmeðlimur en það sé annað að skipuleggja hana sem formaður.

Aldís með kærastanum sínum Kolbeini og fjölskyldu á hátíðinni í fyrra. Aðsend

„Ég vil ekki gera upp á milli en er spennt að smakka konar mat og fjölbreytta rétti á einum blett. Það er svo næs að þurfa ekki að keyra á milli bæjarhluta til þess. Svo er ég rosalega spennt að sjá brosandi andlit og gleði. Það er gefandi að sjá heilar fjölskyldur koma saman, ömmur og afa og alla með, sem eru kannski ekki vegan en njóta hvers bita og eru að upplifa eitthvað það. Það er rosalega gefandi.“

Vegan Matvælaframleiðsla Hafnarfjörður

