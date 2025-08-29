Jón Ólafs og Hildur Vala keyptu í Vesturbænum Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 29. ágúst 2025 10:27 Húsið var byggt árið 1946 og hefur fengið gott viðhald í gegnum árin. Tónlistarhjónin Jón Ólafsson og Hildur Vala Einarsdóttir hafa fest kaup á fallegri tveggja hæða eign við Grenimel í Vesturbæ Reykjavíkur. Hjónin greiddu 185 milljónir fyrir eignina og var kaupsamningur undirritaður 11. ágúst síðastliðinn. Hildur Vala og Jón seldu nýverið glæsilegt einbýlishús við Skerjagranda og er ljóst að þau vilja hvergi annars staðar búa en í Vesturbænum. Eignin við Grenimel er 218 fermetrar á tveimur hæðum í húsi sem var byggt árið 1946 en hefur fengið gott viðhald í gegnum árin. Auk þess fylgir 24,5 fermetra bílskúr. Stofa eldhús og borðstofa flæða saman í eitt í opnu og björtu rými með frönskum gluggum. Eldhúsið er einstaklega fallegt, prýtt ljósri innréttingu með góðu skápaplássi og stórri eldhúseyju með marmara á borðum. Á gólfum er gegnheilt parket. Útgengt er úr rýminu á stórar suðursvalir með stiga sem leiðir niður í garð. Fallegur viðarstigi tengir efri hæð við jarðhæðina sem auðveldlega má breyta í séríbúð. Samtals eru fimm svefnherbergi og tvö baðherbergi. Fasteignamarkaður Hús og heimili Mest lesið Smashing Pumpkins pumpuðu upp stemningu – en listin varð undir hávaðanum Gagnrýni „Þetta var eins og Atlantis sem sökk“ Lífið Leggst undir hnífinn vegna brjóstakrabbameins og frestar túrnum Lífið Jón Ólafs og Hildur Vala keyptu í Vesturbænum Lífið Kaupa glæsihús frænku Patriks Lífið Býr beint fyrir neðan barnsmóður sína Lífið Eru smáhrifavaldar að taka yfir markaðinn? Lífið Fjölgar í fjölskyldu Maríu Birtu og Ella Lífið Hafdís Huld bæjarlistamaður Mosfellsbæjar Lífið Klæddist brúðarkjólnum daglega í stúdentsprófunum Tíska og hönnun Fleiri fréttir Jón Ólafs og Hildur Vala keyptu í Vesturbænum Leggst undir hnífinn vegna brjóstakrabbameins og frestar túrnum „Þetta var eins og Atlantis sem sökk“ Hafdís Huld bæjarlistamaður Mosfellsbæjar Vinsælast á Netflix og Spotify: Kóreskir djöflaveiðarar tröllríða öllu Silkimjúk súpa fyrir sálina Eru smáhrifavaldar að taka yfir markaðinn? Sex bestu veitingastaðirnir í Skandinavíu Býr beint fyrir neðan barnsmóður sína Fjölgar í fjölskyldu Maríu Birtu og Ella Ástarleikir á fjölbreyttum stöðum Fullkominn kókos og chiagrautur að hætti Elísabetar Mettu Sóley og Kormákur skáluðu í síðsumarsólinni Segir lýtaaðgerðir hennar leið til að eldast með reisn Kaupa glæsihús frænku Patriks Opnar sig eftir handtökuna Töluðu íslensku við mannhafið Hin 93 ára Jóhanna skríður enn um garðinn til að halda honum fínum Fárveik í París Fullkominn brúðkaupsdagur í sænskum kastala Skiptir stærðin raunverulega máli? Berbrjósta og bleikhærðar með byltingu Taylor Swift trúlofuð Taumlaus gleði og stjörnum prýddir tónleikar Stórstjörnur í mögulegum ástarþríhyrningi Leikur Elsu Lund í fatla eftir vondan skell Segir Gleðigönguna ekki vera fyrir sig en styður baráttuna Einbýlishús með möguleika á makaskiptum Sagan þegar Villi Vill ákvað að lagið Söknuður yrði í eigin jarðarför Frumsýning á Vísi: Stikla fyrir aðra seríu af Bannað að hlæja Sjá meira