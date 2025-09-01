Frosti og Helga Gabríela flytja innan hverfis Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 1. september 2025 11:39 Frosti Loga og Helga Gabríel festu kaupa á íbúð við Hvassaleiti. Hjónin Frosti Logason fjölmiðlamaður og Helga Gabríela Sigurðardóttir, kokkur og áhrifavaldur, hafa fest kaup á 179 fermetra íbúð ásamt bílskúr við Hvassaleiti í Reykjavík. Kaupverðið nam 96 milljónum króna. Hjónin settu nýverið íbúð við Háaleitisbraut á sölu og hafa nú þegar fengið nýju íbúðina afhenta. Helga Gabríela hefur gefið fylgjendum sínum á Instagram innsýn í framkvæmdaferlið, þar sem þau eru byrjuð að mála og skipta út hurðum svo eitthvað sé nefnt. Íbúðin við Hvassaleiti er á annarri hæð í fjögurra hæða fjölbýlishúsi frá 1960. Hún skiptist í rúmgóða stofu og borðstofu, eldhús, fimm svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrtingu. Útgengt er úr stofu út á nýuppgerðar og rúmgóðar svalir. Eldhúsið er stórt og með eldri viðarinnréttingu og korkgólfi. Baðherbergið hefur nýlega verið endurgert og er með upphengdu salerni, fallegu baðkari á fótum og sturtuaðstöðu. Í kjallara er sér þvottahús og geymsla fyrir íbúðina, auk hjóla- og vagnageymslu. Fasteignamarkaður Hús og heimili Mest lesið Hljóp annað maraþon á tánum og minntist Bríetar Irmu Lífið „Tárast yfirleitt einu sinni á dag“ Lífið Stjörnulífið: „Hógværasti maður á jörðinni“ Lífið Sagði nei takk við Durex en já við Netflix Lífið Fékk líflátshótanir í kjölfar ummæla um óbólusetta Lífið Þú heyrðir rétt: klassík getur verið skemmtileg Gagnrýni Helgi í Góu minnist Pattýar og ljóstrar upp um fjölskylduleyndarmál Lífið Unnur Birna og Daði eru nýtt par Lífið Frosti og Helga Gabríela flytja innan hverfis Lífið Hugrún kveður Reykjavík síðdegis Lífið Fleiri fréttir Áralangt stofufangelsi, umdeild ákæra og játning í skiptum fyrir frelsi Frosti og Helga Gabríela flytja innan hverfis Helgi í Góu minnist Pattýar og ljóstrar upp um fjölskylduleyndarmál Hugrún kveður Reykjavík síðdegis Sagði nei takk við Durex en já við Netflix Hljóp annað maraþon á tánum og minntist Bríetar Irmu Stjörnulífið: „Hógværasti maður á jörðinni“ Fékk líflátshótanir í kjölfar ummæla um óbólusetta „Tárast yfirleitt einu sinni á dag“ Unnur Birna og Daði eru nýtt par Sjö ára þrautaganga endaði með kraftaverki Krakkatía vikunnar: Kistuhylur, Kpop og Lína langsokkur Kjötsúpu í boði á Hvolsvelli fyrir alla sem vilja Hvar er Donald Trump? Hátíðin áminning um að veganismi sé lífsstíll en ekki megrunarkúr Fréttatía vikunnar: Fellibylur, körfubolti og Laufey Flottar flíkur og fylgihlutir fyrir haustið Indversk pizza að hætti Rakelar Maríu Trúlofuð en ekki búin að flytja inn saman „Einhvern tímann verðurðu að leyfa barninu þínu að flytja að heiman“ Bananakaka með silkimjúku súkkulaðikremi Svona heppnaðist hárígræðslan hjá Baldri og Einari Taka fyrir sambönd flugfreyja og flugmanna út frá sögum úr bransanum Jón Ólafs og Hildur Vala keyptu í Vesturbænum Leggst undir hnífinn vegna brjóstakrabbameins og frestar túrnum „Þetta var eins og Atlantis sem sökk“ Hafdís Huld bæjarlistamaður Mosfellsbæjar Vinsælast á Netflix og Spotify: Kóreskir djöflaveiðarar tröllríða öllu Silkimjúk súpa fyrir sálina Eru smáhrifavaldar að taka yfir markaðinn? Sjá meira