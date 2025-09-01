Stjörnulífið: „Hógværasti maður á jörðinni“ Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 1. september 2025 09:51 Veðrið lék við landsmenn í vikunni sem leið. Þrátt fyrir að haustið sé rétt handan við hornið hefur veðrið leikið við landsmenn. September er genginn í garð og helgin með allra besta móti þar sem ástin var á alls oddi í brúðkaupum víðs vegar um landið. Fjölmargir flugu á vit ævintýranna á erlendri grundu – ýmist til slökunar á hvítum ströndum, í menningarferð eða til að hvetja íslenska landsliðið í körfubolta á Eurobasket í Póllandi. Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni. Ágúst í New York Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir gaf fylgjendum sínum innsýn í lífið í New York. View this post on Instagram A post shared by Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir (@aslaugarna) Nýr kafli Helgi Ómarsson ljósmyndari gengur inn í nýjan kafla í lífi sínu. View this post on Instagram A post shared by Helgi Omarsson (@helgiomarsson) Hláturskast í Ungverjalandi Tónlistarkonurnar Salka Sól Eyfeld og Selma Björnsdóttir skemmtu sér konunglega þegar þær sungu lög aftur á bak á svölunum í Ungverjalandi. View this post on Instagram A post shared by Salka Sól Eyfeld (@salkaeyfeld) Ljúfa lífið Listamaðurinn Króli segir lífið afar ljúft þessa dagana en hann á von á sínu fyrsta barni í vetur. View this post on Instagram A post shared by K R Ó L I (@kiddioli) Ný tónlist á leiðinni Tónlistarkonan Bríet Isis telur niður dagana í nýja plötu á meðan hún sólar sig á framandi slóðum með góðum vinkonum. View this post on Instagram A post shared by BRÍET (@brietelfar) Ofur-mömmur CrossFit-konurnar og vinkonurnar Annie Mist Þórisdóttir, Katrín Tanja Davíðsdóttir og Lauren Fisher eiga allar von á barni á næstu mánuðum. Lauren birti skemmtilegar mydndir hópnum bæði með og án óléttukúlu. View this post on Instagram A post shared by Lauren Fisher Andersen (@laurenfisher) Ástfangin! Grafíski hönnuðurinn og ofurskvísan Embla Óðins fagnaði ársafmæli sambands síns með kærastanum, Jóhanni Frazier. View this post on Instagram A post shared by Embla Óðinsdóttir (@emblaodins) „Golden hour“ Hildur Sif Hauksdóttir, áhrifvaldur og LXS-skvísa, birti mynd af sér í sólinni í Milanó á Ítalíu. View this post on Instagram A post shared by hildur sif hauks (@hildursifhauks) Áfram pabbi! Ína María Einarsdóttir, LXS-skvísa, birti myndskeið af syni sínum þar sem þau hvöttu sinn mann, Elfar Má Friðriksson, áfram á EuroBasket í Póllandi um helgina. View this post on Instagram A post shared by 𝑰𝒏𝒂 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑬𝒊𝒏𝒂𝒓𝒔𝒅𝒐𝒕𝒕𝒊𝒓 (@inamariia) Hógværðin uppmáluð Guðjón Smári, útvarpsmaður á FM957, segir sjálfan sig vera hógværasta mann á jörðinni. View this post on Instagram A post shared by Guðjón Smári (@gudjon_smari) Týndur á réttum stað Gummi Kíró, kírópraktor, segir sig vera týndan á réttum stað meðan hann er í fríi í Bandaríkjunum. View this post on Instagram A post shared by G U M M I K Í R Ó (@gummikiro) Hálft maraþon í Svíþjóð Elísabet Gunnar, tískudrottning, tók þátt í sínu fyrsta hlaup erlendis og hljóp hálft maraþon um götur Stokkhólms í Svíþjóð. View this post on Instagram A post shared by Elísabet Gunnars (@elgunnars) Kveður Aron JJón Jónsson mætti á kveðjuleik Arons Pálmarssonar í Kaplakrika, þar sem handboltamaðurinn lék sinn síðasta leik með FH. View this post on Instagram A post shared by Jon Jonsson (@jonjonssonmusic) Sumar í september Raunveruleikastjarnan Sunneva Einars spyr sig hvort síðasti sumardagur ársins sé þann 22. september. View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss) Skvísur í Boston Ástrós Traustadóttir dansari og áhrifavaldur fór í sólarhringsferð til Boston ásamt vinkonu sinni og flugfreyjunni Helgu Rakel Ómarsdóttur. View this post on Instagram A post shared by Astros Traustadottir. (@astrostraustaa) Elskar vinnuna Fyrirsætan Birta Abiba segist elskar vinnuna sína en hún starfar sem fyrirsæta í Bandaríkjunum. View this post on Instagram A post shared by Birta (@birta.abiba) Telur niður dagana Fanney Ingvarsdóttir, áhrifavaldur og markaðsfulltrúi Bioeffect, telur niður dagana í þriðja gullmolann. View this post on Instagram A post shared by Fanney Ingvarsdottir (@fanneyingvars) Hjón! Maríanna Pálsdóttir, eigandi Snyrtistofu Reykjavíkur, og Guðmundur Ingi Hjartarson eru orðin hjón. Þau giftu sig við fallega athöfn í Dómkirkjunni í Reykjavík um helgina. View this post on Instagram A post shared by Maríanna Pálsdóttir (@mariannapals) Síðustu sumardagarnir Tinna Þorradóttir áhrifvaldur og flugfreyja nýtur síðustu sólardagana til fulls. View this post on Instagram A post shared by Tinna Þorradóttir (@tinnath) 