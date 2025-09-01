„Kynlífsdúkka“ af ungu barni meðal gagna máls gegn fyrrverandi ráðherra Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 1. september 2025 09:18 Henrik Sass Larsen er fyrrverandi viðskiptaráðherra Danmerkur. Vísir/Getty Dómur verður kveðinn upp í dag í máli Henrik Sass Larsen, fyrrverandi viðskiptaráðherra Sósíaldemókrata í Danmörku. Sass Larsen er ákærður fyrir að hafa haft í fórum sínum yfir sex þúsund myndir og tvö þúsund myndbönd af barnaníðsefni. Þar að auki fannst á heimili ráðherrans fyrrverandi dúkka af barni, ætluð til kynferðislegra athafna. Fram kemur í umfjöllun TV 2 að löng röð hafi myndast við dómshúsið í Kaupmannahöfn í morgun en dómshald fer fram í einum stærsta sal réttarins. Mikill áhugi er á málinu meðal danskra fjölmiðla sem og almennings en stærstu fjölmiðlar landsins halda úti beinni textalýsingu af því sem fram fer í réttarsal í dag. Ljósmynd af umræddri dúkku er meðal gagna málsins sem sýnd var í dómsal í morgun. Sjá einnig: Fundu þúsundir mynda, myndskráa og kynlífsdúkku sem lítur út eins og barn Fram kom í máli saksóknara að ljóst væri að dúkkan væri af barni, ekki eldra en tveggja eða þriggja ára. Ekki færi á milli mála til hvers hún væri ætluð, en á henni er op á milli leggja. Dúkkan fannst í þvottakörfu á heimili Sass Larsen. Búist er við að niðurstaða dómsins verði kunngjörð síðdegis en saksóknari fer fram á að minnsta kosti fjögurra mánaða óskilorðsbundið fangelsi yfir Sass Larsen. Málsvörn hans byggist meðal annars á því að hann hafi haft myndefnið í fórum sínum til að rannsaka ofbeldi sem hann hafi sjálfur orðið fyrir sem barn. Henrik Sass Larsen var þingmaður fyrir Sósíaldemókrata í Danmörku í nítján ár, frá árinu 2000 til 2019. Hann gegndi meðal annars embætti þingflokksformanns og var viðskiptaráðherra í tvö ár frá 2013 til 2015. Danmörk Ofbeldi gegn börnum Kynferðisofbeldi Dómsmál Mest lesið Vill skipta út borgarstjórnarflokknum en halda Hildi inni Innlent Sólveig Anna sé sjálf sek um dyggðaskreytingar Innlent Biðjast ekki afsökunar Innlent Hútar réðust inn til Sameinuðu þjóðanna og tóku ellefu starfsmenn í hald Innlent Rúmlega sex hundruð látnir eftir skjálfta í Afganistan Erlent „Kynlífsdúkka“ af ungu barni meðal gagna máls gegn fyrrverandi ráðherra Erlent Friðarsúlan „gagnslaus“ og megi alveg eins heita „woke-súlan“ Innlent Dómari stöðvaði flutning fylgdarlausra barna til Gvatemala Erlent Handtekinn vegna morðsins á þingforsetanum fyrrverandi Erlent Ferðamaður tekinn á tvö hundruð kílómetra hraða Fréttir Fleiri fréttir „Kynlífsdúkka“ af ungu barni meðal gagna máls gegn fyrrverandi ráðherra Refsivert að leita að ævisögu Navalní á netinu í Rússlandi Dómari stöðvaði flutning fylgdarlausra barna til Gvatemala Rúmlega sex hundruð látnir eftir skjálfta í Afganistan Handtekinn vegna morðsins á þingforsetanum fyrrverandi Vilja reisa gervigreindarborgir á rústum Gasa Vilja losna við lífsýni sem tengt var Ásu Felldu talsmann hernaðararms Hamas Sár yfir Nóbelnum og rak Modi í faðm Xi Ísland enn friðsælast í sífellt versnandi heimi Ætla að hægja á eða stöðva flæði neyðaraðstoðar Skipagöng ólíklegri eftir að tilboð reyndust of há Maður talinn af eftir jarðfall Reynir að taka fleiri spil úr stokki þingsins Hleypa fulltrúum Palestínu ekki á allsherjarþingið Fyrrverandi þingforseti skotinn um hábjartan dag Finnar ætla að hætta að flagga hakakrossinum Úkraínumenn réðust á olíuvinnslu en Rússar á fjölbýlishús Flestir tollar Trumps eru ólöglegir, í bili Skutu hver annan fyrir orður og bætur Skoða að endurheimta votlendi til að stöðva loftslagsbreytingar og Rússa Sviptir Harris vernd Stærsta geimfyrirtæki Rússlands á vonarvöl Afhjúpaði eigin njósnara á X Shinawatra bolað úr embætti Slagsmál á mexíkóska þinginu yfir ræðutíma Ekki lengur fjarlægur möguleiki að hringrás í Atlantshafi stöðvist Falin myndavél á þingklósettinu og ósæmilegar myndir af börnum Árásarmaðurinn heltekinn af „hugmyndinni um að drepa börn“ Bandaríska utanríkisráðuneytið tjáir sig ekki um undirróðursherferð Sjá meira