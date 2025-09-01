Innlent

Snærós ráðin fram­kvæmda­stjóri Evrópu­hreyfingarinnar

Snærós Sindradóttir.
Stjórn Evrópuhreyfingarinnar hefur ráðið Snærós Sindradóttur sem framkvæmdarstjóra hreyfingarinnar. Snærós hefur þegar hafið störf.

Í tilkynningu kemur fram að Snærós hafi starfað í fjölmiðlum í tólf ár, fyrst á Fréttablaðinu, síðar á RÚV og svo á Birtíngi. 

„Á RÚV stýrði Snærós deild sem sá um framleiðslu og miðlun fjölmiðlaefnis til ungs fólks, stýrði Morgunútvarpi Rásar 2 um tveggja ára skeið, sem og stýrði og framleiddi fjölda annarra þátta bæði í útvarpi, sjónvarpi og hlaðvarpi.

Þá hefur Snærós kennt blaðamennsku við Budapest Metropolitan University. Hún sinnir stundakennslu við Háskólann á Akureyri á haustönn 2025 og við Háskóla Íslands á vorönn 2026. Snærós hefur starfað á eigin vegum við fjölmiðlaráðgjöf til einstaklinga og fyrirtækja, veitt ráðgjöf um strategíu og ásýnd, ritstýrt tímaritum fyrir frjáls félagasamtök og kennt námskeið á sviði fjölmiðlunar og hlaðvarpsframleiðslu.

Snærós er eigandi SIND gallery sem opnaði í Reykjavík síðsumars.

Snærós er með meistaragráðu í rekstri menningarstofnana frá Budapest Metropolitan University og gráðu í listfræði við Háskóla Íslands og Columbia University í New York.

Hún er gift Frey Rögnvaldssyni og saman eiga þau fjögur börn,“ segir í tilkynningunni.

Haft er eftir Magnúsi Árna Skjöld Magnússyni, formanni Evrópuhreyfingarinnar að það sé stjórninni sönn ánægja að fá Snærós til starfa fyrir hreyfinguna til að halda utan um daglegan rekstur hennar og leggja henni lið í baráttunni sem framundan er. „Markmið Evrópuhreyfingarinnar er að Íslendingar fái, sem fyrst, að kjósa um áframhaldandi aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Ég er sannfærður um að með ráðningu framkvæmdastjóra færist aukinn þungi í þá baráttu hreyfingarinnar og markmið okkar náist,“ er haft eftir Magnúsi Árna. 

