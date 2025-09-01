Lögregla á höfuðborgarsvæðinu hefur handtekið mann fyrir að hafa verið með óspektir á almannafæri í miðborg Reykjavíkur.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu þar sem segir frá verkefnum gærkvöldsins og næturinnar. Þar segir að maðurinn hafi jafnframt beitt lögreglumann ofbeldi, en maðurinn var vistaður í fangageymslu eftir árásina
Í tilkynningunni segir einnig að tveir hafi verið handteknir fyrir áflog og óspektir á almannafæri í miðborginni og voru þeir sömuleiðis vistaðir í fangageymslu.
Þá voru tveir menn handteknir grunaðir um innbrot í verslun í hverfi 221 í Hafnarfirði og í hverfi 109 í Reykjavík var maður handtekinn grunaður um vopnalagabrot. Dá var vopnaður höggvopni á almannafæri og fluttur í fangageymslu.
Loks segir frá því að í Mosfellsbæ hafi verið tilkynnt um þjófnað á vespu.