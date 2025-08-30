Forsvarsmenn Úkraínska hersins segjast hafa gert árásir á tvær olíuvinnslustöðvar í Rússlandi í nótt. Rússar skutu á sama tíma fjölmörgum eldflaugum og drónum að borgum og bæjum víðsvegar um Úkraínu.
Að minnsta kosti einn er látinn og tugir eru sagðir særðir eftir að Rússar notuðu, samkvæmt Úkraínumönnum, 537 sjálfsprengidróna og tálbeitudróna, átta skotflaugar og 37 stýriflaugar til árása víðsvegar um landið.
Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, vísar sérstaklega til árásar á fjölbýlishús í Sapórisjía. Hann segir árásirnar að mestu hafa beinst að borgaralegum skotmörkum, eins og íbúðarhúsum og fyrirtækjum.
Hann sagði enn og aftur að þörf væri á frekari refsiaðgerðum gegn Rússlandi, til að sporna gegn sölu Rússa á jarðeldsneyti. Hún væri notuð til að fjármagna stríðsreksturinn í Úkraínu. Orð dugðu ekki til.
In Zaporizhzhia, all emergency services are engaged at the site of a Russian strike on a five-story residential building. Tragically, as of now, one person is confirmed dead, and dozens are wounded, including children. Once again, it was a regular apartment building. Overnight,… pic.twitter.com/mYZ2C8WqZ7— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025
In Zaporizhzhia, all emergency services are engaged at the site of a Russian strike on a five-story residential building. Tragically, as of now, one person is confirmed dead, and dozens are wounded, including children. Once again, it was a regular apartment building. Overnight,… pic.twitter.com/mYZ2C8WqZ7
Úkraínumenn gerðu í nótt árásir á tvær olíuvinnslustöðvar í Rússlandi. Slíkum árásum hefur farið fjölgandi en eins og áður segir er olíuvinnsla og sala á jarðgasi ein helsta tekjulind rússneska ríkisins.
Þá vilja Úkraínumenn einnig koma niður á birgðum rússneska hersins.
Árásirnar voru gerðar í Krasnodar og Samara í Rússlandi og bentu myndbönd frá því í nótt til þess að á báðum stöðum hafi nokkuð stórir eldar kviknað eftir árásirnar.
Eins og áður segir hefur árásum sem þessum í Rússlandi farið fjölgandi og eru vísbendingar um að þær séu byrjaðar að bíta. Bensínverð hefur náð methæðum í Rússlandi, útflutningur á eldsneyti hefur verið takmarkaður og fregnir hafa borist af löngum biðröðum í austurhluta landsins.
Sjá einnig: Árásir á olíuvinnslu í Rússlandi bíta
Eins og oftast áður hafa Rússar viðurkennt að eldur hafi kviknað í Krasnodar en segja hann hafa kviknað vegna braks úr dróna sem skotinn var niður. Moscow Times segir ríkisstjóra Samara hafa staðfest að árás hafi verið gerð en lítið annað.
Both the Krasnodar and Syzran oil refineries appear to be on fire, according to early video evidence. The video indicates that fire originates from processing units area. More details later. This marks another successful deep strike on Russia’s oil and gas industry this month pic.twitter.com/3kREvb4FUm— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) August 30, 2025
Both the Krasnodar and Syzran oil refineries appear to be on fire, according to early video evidence. The video indicates that fire originates from processing units area. More details later. This marks another successful deep strike on Russia’s oil and gas industry this month pic.twitter.com/3kREvb4FUm
The Syzran oil refinery in Russia was also hit again by Ukrainian drones. The site, which has already faced multiple strikes in recent months, was set ablaze following the latest attack. https://t.co/PfXUZvEhxa pic.twitter.com/fc3pCDxTDt— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 30, 2025
The Syzran oil refinery in Russia was also hit again by Ukrainian drones. The site, which has already faced multiple strikes in recent months, was set ablaze following the latest attack. https://t.co/PfXUZvEhxa pic.twitter.com/fc3pCDxTDt
Rússneskir hermenn úr sérstakri hersveit sem á að vera fyrir einvala hermenn skutu hver annan eða sviðsettu sár í orrustu svo þeir fengju bætur og orður. Að minnsta kosti 35 hermenn hafa verið ákærðir yfir að taka þátt í þessari umfangsmiklu svikamyllu.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir umfangsmiklar loftárásir Rússa á Kænugarð í nótt sýna svart á hvítu að þeir kjósi hernað yfir frið. Ljóst sé að Rússum sé „drullusama“ um friðarumleitanir Bandaríkjaforseta og annarra vestrænna ríkja.
Friður í Úkraínu virðist enn ekki á sjóndeildarhringnum þótt að nýtt líf hafi færst í viðræður í tengslum við fund Donalds Trump og Vladimírs Pútín, forseta Bandaríkjanna og Rússlands. Pútín virðist hafa sagt eitthvað annað við Trump en sá síðarnefndi heyrði. Á meðan heldur hæg framganga Rússa á víglínunni í Úkraínu.