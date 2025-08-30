Erlent

Úkraínu­menn réðust á olíu­vinnslu en Rússar á fjöl­býlis­hús

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá Sapórisjía í Úkraínu, þar sem að minnsta kosti einn lét lífið í árás á fjölbýlishús og að minnsta kosti 22 eru særðir. Árásir voru gerðar víðsvegar um Úkraínu í nótt.
Forsvarsmenn Úkraínska hersins segjast hafa gert árásir á tvær olíuvinnslustöðvar í Rússlandi í nótt. Rússar skutu á sama tíma fjölmörgum eldflaugum og drónum að borgum og bæjum víðsvegar um Úkraínu.

Að minnsta kosti einn er látinn og tugir eru sagðir særðir eftir að Rússar notuðu, samkvæmt Úkraínumönnum, 537 sjálfsprengidróna og tálbeitudróna, átta skotflaugar og 37 stýriflaugar til árása víðsvegar um landið.

Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, vísar sérstaklega til árásar á fjölbýlishús í Sapórisjía. Hann segir árásirnar að mestu hafa beinst að borgaralegum skotmörkum, eins og íbúðarhúsum og fyrirtækjum.

Hann sagði enn og aftur að þörf væri á frekari refsiaðgerðum gegn Rússlandi, til að sporna gegn sölu Rússa á jarðeldsneyti. Hún væri notuð til að fjármagna stríðsreksturinn í Úkraínu. Orð dugðu ekki til.

Úkraínumenn gerðu í nótt árásir á tvær olíuvinnslustöðvar í Rússlandi. Slíkum árásum hefur farið fjölgandi en eins og áður segir er olíuvinnsla og sala á jarðgasi ein helsta tekjulind rússneska ríkisins.

Þá vilja Úkraínumenn einnig koma niður á birgðum rússneska hersins.

Árásirnar voru gerðar í Krasnodar og Samara í Rússlandi og bentu myndbönd frá því í nótt til þess að á báðum stöðum hafi nokkuð stórir eldar kviknað eftir árásirnar.

Eins og áður segir hefur árásum sem þessum í Rússlandi farið fjölgandi og eru vísbendingar um að þær séu byrjaðar að bíta. Bensínverð hefur náð methæðum í Rússlandi, útflutningur á eldsneyti hefur verið takmarkaður og fregnir hafa borist af löngum biðröðum í austurhluta landsins.

Eins og oftast áður hafa Rússar viðurkennt að eldur hafi kviknað í Krasnodar en segja hann hafa kviknað vegna braks úr dróna sem skotinn var niður. Moscow Times segir ríkisstjóra Samara hafa staðfest að árás hafi verið gerð en lítið annað.

Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Hernaður

