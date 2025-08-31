Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Leik lokið: Vestri-KR 1-1 | KR náði í stig á Ísa­firði

Ragnar Heiðar Sigtryggsson skrifar
Vestramenn hefðu þurft sigur til að halda sér í efri hlutanum.
KR náði í stig á útivelli á móti nýkrýndum bikarmeisturum Vestra í dag en liðin gerðu 1-1 jafntefli í Bestu deild karla í fótbolta á Ísafirði.

Vladimir Tufegdzic kom Vestra í 1-0 á 18. mínútu en Aron Þórður Albertsson jafnaði metin fyrir KR rétt fyrir hálfleik. Fleiri mörk voru ekki skoruð.

KR er fyrir vikið þremur stigum frá fallsæti þar sem Mosfellingar töpuðu á sama tíma.

Vestramenn misstu aftur á móti Eyjamenn upp fyrir sig og er því nú í neðri hluta deildarinnar.

Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld.

