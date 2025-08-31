KR náði í stig á útivelli á móti nýkrýndum bikarmeisturum Vestra í dag en liðin gerðu 1-1 jafntefli í Bestu deild karla í fótbolta á Ísafirði.
Vladimir Tufegdzic kom Vestra í 1-0 á 18. mínútu en Aron Þórður Albertsson jafnaði metin fyrir KR rétt fyrir hálfleik. Fleiri mörk voru ekki skoruð.
KR er fyrir vikið þremur stigum frá fallsæti þar sem Mosfellingar töpuðu á sama tíma.
Vestramenn misstu aftur á móti Eyjamenn upp fyrir sig og er því nú í neðri hluta deildarinnar.
Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld.