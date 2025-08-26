Íslenski boltinn

Fall reyndist farar­heill hjá Eyjakonum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Jón Ólafur Daníelsson stýrir ÍBV sem er búið að vinna Lengjudeild kvenna.
ÍBV er sigurvegari Lengjudeildar kvenna í fótbolta og mun því spila á ný á meðal þeirra Bestu að ári eftir tveggja ára fjarveru.

ÍBV féll úr Bestu deildinni sumarið 2023 eftir erfitt tímabil. Í kjölfarið var Jón Ólafur Daníelsson ráðinn þjálfari þess og stefnan sett á að komast aftur upp. Það tókst hins vegar ekki í fyrstu tilraun í fyrra.

Allt annað hefur verið að sjá til Eyjakvenna í sumar, sem töpuðu þó fyrsta leik í deildinni. Liðið hefur ekki tapað leik síðan og má segja að fall hafi verið fararheill.

„Eftir það upphófst frábær tími í deild og bikar og greinileg merki þess að við ættum möguleika á því að fara langt í bikarkeppninni og jafnvel alla leið að klára deildina og þetta gekk mjög flott eftir,“ sagði Jón Ólafur.

Eftir tapið í 1. umferð hefur ÍBV ekki tapað leik í Lengjudeildinni og er búið að vinna hana. ÍBV fékk sterka leikmenn fyrir tímabilið, meðal annars Allison Lowrey sem er markahæst í Lengjudeildinni með 21 mark.

„Við fengum góða Bandaríkjamenn sem eru ekki bara góðar í fótbolta heldur gefa heilmikið af sér til yngri leikmanna og eru mjög vel liðnar í samfélaginu. Þetta verður eitt af litlu hlutunum í samspili þess að búa til frábæra liðsheild,“ sagði Jón Ólafur. Hann vill halda erlendu leikmönnum ÍBV fyrir næsta tímabil í Bestu deildinni.

„Samningaviðræður eru í gangi og mér er sagt að það gangi bara vel. Þá ættum við að vera með sama hóp en að sjálfsögðu þurfum við aðeins að auka breiddina. Þetta slapp í sumar á fáum leikmönnum en það gerir það nú bara einu sinni,“ sagði Jón Ólafur.

