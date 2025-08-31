Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Leik lokið: ÍBV-ÍA 2-0 | Eyja­menn upp í efri hlutann

Arnar Skúli Atlason skrifar
Eyjamenn fagna fyrr í sumar
ÍBV Knattspyrna Facebook

Útlitið er enn dekkra hjá botnliði Skagamanna eftir þriðja tapið í röð í Bestu deild karla í fótbolta. Þorlákur Breki Þ. Baxter skoraði sitt fyrsta marki á ferlinum í efstu deild þegar hann kom Eyjaliðinu yfir í þessum góða 2-0 sigri.

Markið skoraði strákurinn með skalla á fjærstöng eftir fyrirgjöf Olivers Heiðarssonar á 66. mínútu.

Eyjamenn bættu síðan við marki í uppbótatíma sem Sverrir Páll Hjaltested skoraði úr vítaspyrnu sem Hermann Þór Ragnarsson fékk.

ÍBV hoppaði upp í sjötta sæti deildarinnar og þar með upp í efri hlutann en liðið hefur náði í sjö stig í síðustu þremur leikjum.

Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld.

