Upp­gjörið: Twente - Breiða­blik 2-0 | Blikar á leið í Evrópubikarinn

Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar
Breiðablik tapaði 2-0 gegn FC Twente í Hollandi í 2. umferð undankeppni Meistaradeildar Evrópu í dag. Ævintýrinu í Evrópu er þó ekki lokið, heldur fer liðið áfram í nýja Evrópukeppni.

Twente var með yfirhöndina og hélt boltanum mest allan tímann. Breiðablik lá djúpt og var vel skipulagt varnarlega í fyrri hálfleik.

Seinni hálfleikur byrjaði með miklu jafnræði, en á 49. mínútu fékk Twente vítaspyrnu eftir brot Áslaugar Mundu. Markvörður Blika, Katherine Devine, gerði sér lítið fyrir og varði spyrnuna.

Á 64. mínútu braut Twente ísinn þegar Sophie Proost skoraði fyrsta mark leiksins. Eftir það tók Twente meira og minna öll völd á vellinum. Blikar áttu erfitt með að komast í gegnum miðju heimsliðsins og gátu lítið ógnað marki þeirra. Jaimy Ravensberger innsiglaði svo sigurinn á 78. mínútu.

Hvað þýðir tapið?

Breiðablik kemst ekki áfram í umspil um sæti í Meistaradeildinni. Liðið fellur niður í keppni sem heitir Evrópubikarinn, en sú keppni tekur við liðum sem detta snemma úr Meistaradeildinni. Evrópuævintýri Breiðabliks heldur því áfram.

Atvik leiksins

Þegar Katherine Devine varði víti snemma í seinni hálfleik. Sú varsla hélt Blikum inni í leiknum aðeins lengur.

Dómarar

Hristiyana Guteva frá Búlgaríu var á flautunni í dag. Henni til aðstoðar voru Pavleta Rashkova frá Búlgaríu og Zoi Papadopoulou frá Grikklandi, svona eins og nafnið gefur til kynna. Aðstoðardómari var Anastasia Mylopoulou, einnig frá Grikklandi.

Bein lýsing

