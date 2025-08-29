Sviptir Harris vernd Samúel Karl Ólason skrifar 29. ágúst 2025 13:26 Donald Trupm og Kamala Harris. AP Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur fellt úr gildi eldri forsetatilskipun Joes Biden, forvera síns, um að lífverðir forsetans verji Kamölu Harris, fyrrverandi varaforseta og mótframbjóðanda Trumps. Varnir hennar höfðu verið framlengdar af Joe Biden. Þessa dagana er Harris að hefja ferðalag um Bandaríkin þar sem hún mun kynna nýja bók sína og verður hún því mikið meðal almennings og það í fyrsta sinn frá því Donald Trump settist aftur að í Hvíta húsinu. Síðan þá hefur Harris ekki sótt marga opinbera viðburði. Forsetar eru varðir af lífvörðum embættisins þar til þeir deyja. Samkvæmt lögum verja lífverðir forsetans varaforseta í sex mánuði eftir að þeir láta af embætti og lauk því tímabili þann 21. júlí. Sérstakar áhyggjur voru þá uppi um öryggi hennar og að stórum hluta vegna þess að hún var fyrsta konan og fyrsta svarata konan til að gegna embætti varaforseta. Þá jukust þær áhyggjur eftir að hún varð mótframbjóðandi Trumps. Joe Biden skrifaði því undir forsetatilskipun undir lok forsetatíðar sinnar um að Harris myndi njóta verndar í ár til viðbótar. Sú tilskipun var aldrei opinberuð en Trump felldi hana úr gildi í gær, samkvæmt frétt CNN. Skipun Trumps tekur gildi þann 1.september. Í yfirlýsingu til miðilsins þakkar Harris lífvörðum forsetans fyrir fagmennsku þeirra og þjónustu. Með þessu missir Harris ekki eingöngu lífverði heldur einnig umfangsmikla greiningu og eftirlit með mögulegum ógnum gegn öryggi hennar og heilsu. Þá missir hún einnig eftirlit með heimili hennar í Los Angeles. Bandaríkin Forsetakosningar í Bandaríkjunum 2024 Donald Trump Joe Biden Mest lesið Ákærður fyrir að nauðga barni frá því að það var tveggja ára Innlent „Síðasta sem hann vildi var að það yrði til nýr Stefán Blackburn” Innlent „Honum var kastað til hliðar eins og hverju öðru drasli“ Innlent Saknaði þess að fá ekki einu sinni tölvupóst eftir fjörutíu ára starf Innlent Líkur á hellidembu, þrumum og eldingum suðvestantil Veður Afhjúpaði eigin njósnara á X Erlent Falin myndavél á þingklósettinu og ósæmilegar myndir af börnum Erlent „Hér er ekki ódýr orka í neinum alþjóðlegum samanburði“ Innlent Árásarmaðurinn heltekinn af „hugmyndinni um að drepa börn“ Erlent Alþjóðlegir nemendur áhyggjufullir vegna tafa á afgreiðslu dvalarleyfa Innlent Fleiri fréttir Stærsta geimfyrirtæki Rússlands á vonarvöl Afhjúpaði eigin njósnara á X Shinawatra bolað úr embætti Slagsmál á mexíkóska þinginu yfir ræðutíma Ekki lengur fjarlægur möguleiki að hringrás í Atlantshafi stöðvist Falin myndavél á þingklósettinu og ósæmilegar myndir af börnum Árásarmaðurinn heltekinn af „hugmyndinni um að drepa börn“ Bandaríska utanríkisráðuneytið tjáir sig ekki um undirróðursherferð Glundroði hjá einni fremstu lýðheilsustofnun heims Rússar réðust á sendiskrifstofu Evrópusambandsins í Kænugarði Hafði ritað „Breivik“ og „Drepið Trump“ á skotvopnin Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Friður enn fjarlægur og Trump missir móðinn Mannskæð skotárás í skóla í Bandaríkjunum Með rétt til að „gera hvað sem ég vil“ „Þetta í raun staðfestir það sem að flestir bjuggust við“ Tilraunaskotið heppnaðist loksins Biður grænlenskar konur afsökunar vegna „lykkjumálsins“ Raðsundlaugarkúkari gengur laus í Oulu Stefna Open AI vegna sjálfsvígs sonarins Frakkar skila höfuðkúpu konungsins Toera Fundu steinaldarbyggð í Árósaflóa sem fór undir sjó eftir ísöld Lögfesta bann gegn símanotkun í skólum Kallar bandarískan erindreka á teppið vegna Grænlandsmála Er við góða líkamlega heilsu en heilinn að „bregðast honum“ 50 prósenta tollar á indverskar vörur taka gildi í Bandaríkjunum Málverk stolið af nasistum fannst í argentínskri fasteignaauglýsingu Gríðarstór sandstormur olli usla í Arizona Ungstirni ryður sér til rúms Árásir á olíuvinnslu í Rússlandi bíta Flúði þungvopnaður eftir að hafa myrt tvo lögregluþjóna Sjá meira