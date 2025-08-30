Kjúklingaræktandi fær á baukinn en MAST líka Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 30. ágúst 2025 07:00 Kjúklingarækt í Maryland í Bandaríkjunum. Myndin tengist ekki efni fréttarinnar með beinum hætti. Getty Atvinnuvegaráðuneytið hefur staðfest 150 þúsund króna sekt á kjúklingaræktanda vegna brots á lögum um velferð dýra. Ráðuneytið minnir Matvælastofnun um leið á að halda sig við staðreyndir málsins og halda ályktunum sem njóti ekki stuðnings gagna til hlés. MAST sektaði ræktandann eftir að eftirlitsdýralæknir sá lifandi fugl með opið vængbrot hangandi á sláturlínu ræktandans. MAST vísaði til þess að um endurtekið brot væri að ræða. Þetta hefði gerst 42 sinnum árið 2022 og 2023. Fyrirtækið hafi í júlí 2022 verið varað við sektum yrði ekki brugðist við. Ræktandinn, sem ekki er nefndur á nafn í úrskurðinum, mótmælti því að kjúklingurinn hefði verið sýnilega særður þegar hann var settur á upphengjur. Ráðuneytið vísaði til markmiða laga um velferð dýra, sérstaklega með tilliti til alifugla auk reglugerðar um vernd dýra við aflífun. Þá lægi fyrir að endurtekin brot gætu leitt til sekta. Ráðuneytið sagði að gera yrði ráð fyrir því að starfsfólk ræktandans, sem væri vant því að meðhöndla dýrin, sæi þegar fugl með opið beinbrot væri hengdur á sláturlína. Ekki væri um innri meiðsli að ræða. Dýr með opið beinbrot yrði að teljast sýnilega sært. Um ítrekað brot væri að ræða miðað við fyrri skýrslur. Að því sögðu taldi ráðuneytið að MAST hefði verið heimilt að sekta ræktandann. Ráðuneytið áréttaði þó við Matvælastofnun að byggja fullyrðingar sínar á fyrirliggjandi gögnum en ekki getgátum. Vísaði ráðuneytið þar til ákvörðunarbréfs stofnunarinnar í apríl 2024 þar sem stofnunin sagði að ætla yrði að fuglarnir væru mun fleiri. „Rétt er að stofnunin haldi sig við staðreyndir sem byggja á gögnum málsins við töku ákvarðana og komi ekki á framfæri ályktunum sem ekki eru studdar slíkum gögnum,“ segir í niðurstöðu ráðuneytisins. Dýraheilbrigði Dýr Matvælaframleiðsla Mest lesið Þyrla kölluð úr og ríflega hundrað björgunarsveitarmenn: Leita að týndum tólf ára dreng við Ölfusborgir Innlent Samfélagið í molum eftir fráfall ungrar konu: „Við erum enn þá í áfalli“ Innlent Guðrún hrókerar í þingflokknum Innlent Drengurinn fannst heill á húfi Innlent Hildur segir af sér til að forðast átök Innlent Kjúklingaræktandi fær á baukinn en MAST líka Innlent Logandi bíll á hvolfi í Kópavogi Innlent Leita að týndum tólf ára dreng í Ölfusborgum Innlent Guðrún tilnefnir Ólaf Adolfsson sem formann þingflokksins Innlent Háskólinn í stað Hótel Sögu sem heyrir sögunni til Innlent Fleiri fréttir Náðu fullum þrýstingi í nótt Drengurinn fannst heill á húfi Kjúklingaræktandi fær á baukinn en MAST líka Guðrún tilnefnir Ólaf Adolfsson sem formann þingflokksins Þyrla kölluð úr og ríflega hundrað björgunarsveitarmenn: Leita að týndum tólf ára dreng við Ölfusborgir Guðrún hrókerar í þingflokknum Leita að týndum tólf ára dreng í Ölfusborgum Hildur segir af sér til að forðast átök Samfélagið í molum eftir fráfall ungrar konu: „Við erum enn þá í áfalli“ Háskólinn í stað Hótel Sögu sem heyrir sögunni til Logandi bíll á hvolfi í Kópavogi Sýknukrafa, kreppuástand og hótel í fjalli Byrja að dæla heitu aftur fyrir klukkan tíu Baðst afsökunar á miður fallegum orðum í garð annarra verjenda Sjö eldislaxar fundist í fjórum ám Starfsmaður Héraðssaksóknara með stöðu sakbornings Lýsa yfir vantrausti á Sönnu og segja hana ætla að stofna nýjan flokk „Enginn engill“ en heldur ekki morðingi Hefur þekkt soninn lengur en ráðherrann Verjandi Lúkasar: „Þetta er bissness, þetta er viðskiptahugmynd“ Aðeins 22 prósent nemenda Fellaskóla með viðeigandi færni í lestri Saknaði þess að fá ekki einu sinni tölvupóst eftir fjörutíu ára starf Þurfa að loka Vesturbæjarlaug enn á ný Krafist sýknu af manndrápsákæru og hríðfallandi lestrarfærni Kom farsíma fyrir á baðherbergi og myndaði konur „Síðasta sem hann vildi var að það yrði til nýr Stefán Blackburn” Mega gera ráð fyrir heitavatnsleysi fram á kvöld Innan við tuttugu prósent ánægð með borgarstjóra Sundhöllin opnuð á mánudag en lengra í heitu pottana Lögðu hald á snák eftir alvarlega líkamsárás Sjá meira