Innlent

„Hér er ekki ó­dýr orka í neinum al­þjóð­legum saman­burði“

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Guðmundur Arnar Sigmundsson er forstöðumaður netöryggissveitar Fjarskiptastofu og Sigríður Mogensen er sviðsstjóri hjá Samtökum iðnaðarins.
Guðmundur Arnar Sigmundsson er forstöðumaður netöryggissveitar Fjarskiptastofu og Sigríður Mogensen er sviðsstjóri hjá Samtökum iðnaðarins. Vísir/Samsett

Sviðsstjóri hjá Samtökum iðnaðarins segist furðulostin yfir ummælum Guðmundar Arnars Sigmundssonar, forstöðumanns netöryggissveitar Fjarskiptastofnunar um að Ísland sé útsett fyrir rafmyntaþvott glæpamanna. Ummælin séu óábyrgð af hálfu starfsmanns hins opinbera og ekki á rökum reist.

Guðmundur Arnar, forstöðumaður netöryggissveitar Fjarskiptastofnunar, sagði í kvöldfréttum Sýnar að íslenska lagaumgjörðin, eftirlitsleysi og ódýr raforka geri Ísland að aðlaðandi kosti fyrir glæpamenn sem vilja þvætta illa fenginn gróða.

„Það er náttúrulega ódýr orka hér, auðvelt aðgengi að gagnaverum. Mikil tæknileg geta. Það er boðið upp á góða innviði til þess að stunda svona námugröft í þessum rafmyntaheimi. Það er ekki nein sérstök löggjöf sem tekur á námugreftri í íslenskum gagnaverum og þeir sem reka gagnaverin eru ekkert endilega meðvitaðir um það sem fer fram inn í kerfunum sjálfum,“ sagði hann meðal annars.

Raforkuverð jafnvel hærra hér en annars staðar

Sigríður Mogensen, sviðsstjóri hjá Samtökum iðnaðarins, hafnar þessum fullyrðingum algjörlega. Þau fari víðast hvar á skjön við sannleikann, byggi á gömlum mýtum og séu til þess fallin að sverta orðstír mikilvægra fyrirtækja sem skili milljörðum í útflutningstekjur. Öll íslensk gagnaver lúti sama regluverki og í samanburðarlöndum okkar enda séu þau öll með starfsemi erlendis. Strangar kröfur séu gerðar á starfsemina og viðskiptavini sem fari allir í gegnum ítarlegt rýniferli.

„Einnig viljum við sérstaklega taka það fram að ummæli Guðmundar Arnars um raforkuverð hér á landi eru ekki sannleikanum samkvæm. Hér er ekki ódýr orka í neinum alþjóðlegum samanburði. Þarna er um að ræða einhverja tíu, tuttugu ára gamla mýtu um að hér sé seld ódýr orka,“ segir Sigríður.

Hún segir að ef allt sé tekið með í reikninginn greiði gagnaver hátt verð fyrir sína raforku sé miðað við aðrar atvinnugreinar. Þar að auki geti verðið á raforku verið hærra á Íslandi en í samanburðar- og samkeppnislöndum okkar, þegar öllu er á botninn hvolft.

„Gagnaverin þrjú sem starfa bæði á Íslandi og á hinum Norðurlöndunum þekkja það einna best enda eru þau að kaupa raforku bæði á Íslandi og annars staðar,“ segir hún.

Sambærilegt regluverk

Sigríður segir jafnframt að regluverk um gagnaversiðnaðinn á Íslandi sé sambærilegt því sem sé í gildi í Noregi og öðrum ríkjum evrópska efnahagssvæðisins. Alltaf megi gott bæta en íslensk gagnaver starfi í samræmi við evrópskt regluverk og séu í eigu evrópskra fjárfesta sem geri ríkar kröfur til sinna fjárfestinga og viðskiptavina.

„Um er að ræða gríðarlega flott og mikilvæg fyrirtæki fyrir íslenskt hagkerfi sem skapa tugi milljarða í útflutningstekjur fyrir Ísland, verðmæt þekkingar- og tæknistörf. Við erum í raun bara mjög slegin yfir ummælum forstöðumanns netöryggissveitarinnar um þessa grein í heild sinni.“

Ummælin óábyrg

Sigríður segir Guðmund Arnar einnig hafa farið með rangt mál í viðtali sínu í Reykjavík síðdegis fyrr í dag en þar sagði hann auðvelt aðgengi að tölvugetu í íslenskum gagnaverum gera Ísland fýsilegan kost peningaþvættara. Þessu hafnar Sigríður.

„Íslenskur gagnaversiðnaður er í raun alþjóðlegur. Gagnaverin eru öll með starfsemi í öðrum löndum og það er ekkert öðruvísi farið hér á Íslandi en annars staðar, til dæmis í Svíþjóð, Danmörku eða Finnlandi,“ segir hún.

„Við teljum þetta óábyrg ummæli af hálfu opinbers starfsmanns.“

Rafmyntir Netöryggi Netglæpir Tækni

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið